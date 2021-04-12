亞洲股市吸引力降　內地股市前景添變數

去年疫下中國經濟成全球最快復甦的地區，內地股市備受資金青睞，連帶整個亞太區新興市場亦受惠。之不過，今年以來情況有變，隨着美元回升，美國經濟展開疫後復甦，亞洲股市吸引力降，內地股市持續反覆向下，前景平添變數。

外電報道，近期美債孳息率上升，令風險資產承壓，並促使基金經理重新考慮資產組合中的地區和周期性風險敞口。孳息率上升也在加大美元上漲的概率--這對於新興亞洲投資者來說是個傳統不利因素，且正逢內地股市正處調整浪中。

報道引述Janus Henderson Investors的資產組合經理Nick Watson表示，如果中國沒有更具支持性的政策背景，或者今年以來看到的通貨再膨脹預期沒有扭轉，那麼就難以看到亞洲股市重拾領漲地位的催化劑。

滬深300指數較2月份觸及的13年高點下跌超過13%，主要受投資者對估值以及中國潛在流動性收緊的擔憂影響。報道引述摩根資產管理的全球多資產策略師Patrik Schowitz表示，亞洲地區增長恢復這個因素很大程度上已在市場中反映出來。該機構將新興亞洲股票評級從增持下調至中性，主要因為對內地股票的看升動力減弱。