滙豐證實與華為及孟晚舟就申請披露文件一案達成協議

滙豐銀行回覆《東網》查詢時表示，就華為和孟晚舟在香港提出，要求提供相關文件的法律程序，滙豐和華為及孟氏已經達成了協議，但未見披露詳情。

華為億萬富翁創始人的大女兒孟晚舟於2018年12月在溫哥華機場被捕。美國當局以欺詐罪為由尋求引渡這位高管，指控她誤導銀行為華為處理違反美國貿易制裁的交易。她正在為避免從加拿大被引渡到美國而抗爭，正要求滙豐銀行提供記錄，並表示文件將顯示，滙豐知悉華為和與伊朗有聯繫的Skycom Tech Co.的聯繫。不過今日的協議範圍尚未正式公布。

孟晚舟早前入稟香港高等法院，要求頒令滙豐銀行交出若干資料及文件，好讓她在引渡聆訊時使用，案件在3月12日在高院以非公開形式進行聆訊，原已排期在今日(4月12日)再進行聆訊。

本案原告是孟晚舟，被告是香港上海滙豐銀行有限公司。原告在入稟狀表示，要求滙豐在法庭頒令後14天內，向她或其指定的律師樓披露存於滙豐的指定文件或紀錄。原告稱會在加拿大卑詩省最高法院處理美國提出的引渡聆訊，申請時使用該些文件。孟要求滙豐交出的文件，包括2012年12月至2015年4月期間，滙豐風險評估委員會中就華為技術有限公司、Skycom Tech Co Ltd(星通技術有限公司)及Canicula Holdings Ltd，有關合規、制裁、信貸、信譽風險的評估文件；有關風險評估委員會於2013至2015年間，評估是否繼續跟華為技術有限公司維持關係的相關資料；以及滙豐內部將上述3公司視為華為集團所有的相關文件。

據資料顯示，華為曾於去年底向英國法院提出同樣的要求，要滙豐控股提供相關的內部文件，惟最終被英國法院駁回申請，華為並要支付滙豐控股的訟費。