招商證券：美股三個月內出現大級別調整

招商證券指，美股未來3個月，也可能出現類似A股春節後的大調整；A股當前調整主要反映的是宏觀流動性回歸中性，微觀流動性從增量轉為存量博弈的格局，但基本面仍然強勁，相對抗跌。

A股基本面非常強勁，尤其是受益於全球經濟改善的中國優勢製造，未來持續超預期的概率較大。且股票市場取決於基本面和流動性，可以解釋A股的領先效果。從2019年的貨幣政策來看，中國2019年4月中國貨幣政策相對偏緊，但到了10月份，超額流動性重新轉正，2020年7月超額流動性明顯下滑，而2020年10月邊際放鬆後，2021年1月超額流動性重新轉負。因此，A股市場2019年4月調整，9月後加速上行，7月陷入階段性調整，而2月中旬之後，隨着流動性進一步邊際惡化，A股出現調整。料前期調整後，A股呈現結構性行情為主，今年業績高增長，估值相對合理，又有成長邏輯的個股，將會在今年獲得正收益。

而美國方面，2019年12月份美聯儲總資產規模同比轉正，滯後中國兩個月，此後疫情爆發後，美聯儲加速擴表，美股加速上行，而9月份，美聯儲總資產增速出現階段性向下，滯後中國兩個月；2020年12月總資產增速重新上行，仍然滯後中國兩個月。從四月開始，美聯儲總資產規模增速放緩，美聯儲擴表明顯放緩，但仍保持正增長。因此，美股仍有貨幣層面的支持，而經濟卻在加速恢復，基本面和流動性形成的共振，但是從美聯儲最近的擴表速度明顯放緩來看，美股在未來3個月料有調整。

行業主線方面，疫情後中國製造業的「微笑曲線」已現。中國優勢製造將會成為未來五年最重要的投資主線之一。而碳中和碳達峰將會對部分行業和領域帶來新增投資需求和業績改善動力，也是貫穿今年全年的投資主線。