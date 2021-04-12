道期跌逾110點 比特幣重上6萬美元關
2021年04月12日 16:30
東網電視更多新聞短片
美匯指數92.27；港匯處7.7781；離岸人民幣(CNH)報6.557；美元兌日圓報109.42；歐元企1.1878，英鎊反覆處1.3743。金價報1,738.8美元。布油62.73美元，紐油報59.02美元。比特幣重上6萬美元關。道指期貨報33,570點，跌112點或0.33%。
●市後關注點
-17:00 歐元區2月零售銷售
●港股收市報28,453點，跌245點或0.85%；成交1,607.038億元。阿里巴巴收市升6.5%。https://bit.ly/2PUg4Y8
-瑞聲科技發盈喜，料首季淨利激增10倍。
-阿里巴巴：182億人幣罰款將在首季帳目反映，券商點睇？
-阿里巴巴將推出措施，降電商平台商戶進入壁壘
●滬深3大股指收市跌1至2%，齊為連跌兩日。滬綜指全日跌37點或1.09%，報3,412點；深成指挫317點或2.3%，報13,495點；創業板指跌63點或2.28%，報2,719點。https://bit.ly/3deu0Fr
-順豐盈警王衛致歉，A股股價照挫逾8%。
●中國3月新增幣貸款27,300億元人民幣(下同)；社會融資規模增量33,400億元；廣義貨幣供應量(M2)按年增加9.4%。
●比特幣重上6萬美元關，傳滙豐拒MicroStrategy交易。
●美國半導體峰會中企無份！分析指或加劇全球晶片荒…
●傳Apple新iPad Pro顯示器生產遇阻，初期供應面臨短缺。
●勞斯萊斯首季全球新車銷量創新高，按年增長62%。
●疫襲經濟！美國上市企業CEO薪酬不減反增？因為…
●傳微軟擬1248億元購蘋果公司Siri語音軟體公司。
●反壟斷陸續有來？傳市監局增資源針對巨企加強執法。
●法國籲歐盟翻倍「放水」刺激經濟…
●南韓本月首10日出口按年增長24.8%。
●日本3月批發物價逾1年來首次上漲，通脹壓力加劇。
●社科院官員籲人行避免過快「收傘」，應加大貨幣政策積極性。
●海南省今年離島免稅銷售額料逾600億人幣。