李小加拓場外金融交易市場　開發牛碼證產品

港交所前行政總裁李小加做大股東的牛馬新市(NUMAex)推出公司網站，提及若干產品和服務。「牛馬」（NUMA）為新市場（New Market）的縮寫諧音，指香港是國際公認的最佳金融實踐中心、連接全球投資者與人民幣資產之間的紐帶，期望發展成為位於香港的場外金融交易市場，擬開發牛碼證等金融產品，並提供發行，上市，交易，清結算等市場服務。

首先是「牛碼證」及「收入分成碼」。「牛碼證」是經該公司認證的投資單位，認證過程中牛碼對合作圈主進行投資碼投資需具備的收入監控能力、收入管控能力及投資定價能力進行驗證。「收入分成碼」則是公司開發的新資產標的，乃投資者與中小企業或個人增長單元之間的收入分成合約，通過合約約定，投資者得以在未來事先約定的期限內，參與分享相關中小企業或個人增長單元的約定營業收入或權益。

與此同時，該公司亦提到名為「MAP」 及「DAM」的解決方案，前者包括「精準的經營數據監控」、「可靠的收入（現金流或權益）管控」及「精準的投資定價」。「DAM」則涵蓋信息披露、圈主資質認證和交易市場架構。

網站又提到，牛碼新市於2020年在香港誕生，其「核心國際管理團隊均擁有非凡的金融從業資歷」，並與中國的產業領袖們建立了緊密的戰略合作夥伴關係，共同打造一個開創性的金融科技投資平台，令全球投資者得以行之有效地穿透到中國經濟最具活力的領域。通過創新業務模式和領先的金融科技，牛碼專注於為所有市場參與者發掘全新的優秀投資機會。公司又有「獨特的訪問權」，指牛碼代表了訪問中小微企的「清算」平台，中小微企是世界上最大，增長最快的經濟體，卻由於全球投資者的分配不足，往往成為了最不顯著的部分。