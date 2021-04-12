【產經直播】阿里巴巴最壞時間已過？
2021年04月12日 16:50
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恒指周一(12日)先升後跌，高開93點後反覆向下，最多跌424點，收報28,453點，跌245點。港股市底弱，短期難上重上二萬九關？
內地市監局向阿里巴巴(09988)涉壟斷判逾182億元人民幣罰款，並須整改，阿里管理層預計，處罰不會造成重大影響。股價逆市升6.5%，巨額處罰落實，阿里已掃清陰霾？其他新經濟股或網絡平台會否擔心被波及？
瑞聲科技(02018)發盈喜兼有大行叫買入，料首季純利按年大增9.6至10.4倍，股價收市飆12.6%；相反舜宇光學(02382)上月手機鏡頭出貨量按年增加一成半，股價反覆跌逾2%，現時揀瑞聲好過舜宇？
另外，吉汽(00175)等13家汽車廠商被約談，加強對浙江省汽車消費領域的監督，拖累吉汽股價急挫逾7%，其他車股例如比亞迪(01211)、長城汽車(02333)及廣汽集團(02238)都要報跌，想低位撈貨要再等等？
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