螞蟻集團上市有望？主要整改方案曝光！
2021年04月12日 18:14
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續母企業阿里巴巴(09988)因涉嫌壟斷遭內地罰款182億元人民幣後，中國人民銀行副行長潘功勝就金融管理部門再次約談阿里旗下螞蟻集團的情況回應傳媒查詢，指螞蟻集團整改方案的5大方向之一乃螞蟻集團整體申設為金融控股公司，所有從事金融活動的機構全部納入金控公司接受監管，以健全風險隔離措施，規範關聯交易。
他續指，螞蟻整改工作啟動以來，金融管理部門就整改措施與其進行了深入溝通，並督促對方形成全面可行的整改方案。其他內容包括糾正支付業務的不正當競爭行為，支付方式上給予消費者更多選擇權，斷開支付寶與「花唄」和「借唄」等其他金融產品的不當連接，糾正在支付鏈路中嵌套信貸業務等違規行為。
與此同時，螞蟻要打破信息壟斷，嚴格落實《徵信業管理條例》要求，依法持牌經營個人徵信業務，遵循「合法、最低、必要」原則收集和使用個人信息，保障個人和國家信息安全。此外，螞蟻要嚴格落實審慎監管要求，完善公司治理，認真整改違規信貸、保險、理財等金融活動，控制高槓桿和風險傳染，以及管控重要基金產品流動性風險，主動壓降「餘額寶」的餘額。