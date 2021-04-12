螞蟻集團上市有望？主要整改方案曝光！

他續指，螞蟻整改工作啟動以來，金融管理部門就整改措施與其進行了深入溝通，並督促對方形成全面可行的整改方案。其他內容包括糾正支付業務的不正當競爭行為，支付方式上給予消費者更多選擇權，斷開支付寶與「花唄」和「借唄」等其他金融產品的不當連接，糾正在支付鏈路中嵌套信貸業務等違規行為。

與此同時，螞蟻要打破信息壟斷，嚴格落實《徵信業管理條例》要求，依法持牌經營個人徵信業務，遵循「合法、最低、必要」原則收集和使用個人信息，保障個人和國家信息安全。此外，螞蟻要嚴格落實審慎監管要求，完善公司治理，認真整改違規信貸、保險、理財等金融活動，控制高槓桿和風險傳染，以及管控重要基金產品流動性風險，主動壓降「餘額寶」的餘額。