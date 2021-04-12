螞蟻集團：已完成金管部門要求的整改研究

螞蟻集團表示，高度重視整改工作，於金融管理部門的指導下，全面對標監管要求，近期已完成整改方案的研究和制訂工作。集團深刻認識到國家依法規範平台經濟發展，將金融活動全部納入金融監管，是站在全局高度、統籌發展與安全的重要舉措，有利於行業健康有序發展，維護公平競爭市場環境，推動高質量發展的內在要求。

該公司確認將整體申設金融控股公司，實現金融業務全部納入監管，「支付業務回歸支付本源，堅持小額便民、服務小微定位」；並會申設個人徵信公司，依法持牌、合法合規經營個人徵信業務，加強個人資訊保護，有效防範數據濫用；將消費者小額信貸服務「借唄」和「花唄」全部納入消費金融公司，依法合規開展消費金融業務。

與此同時，螞蟻會強化消費者權益保護，加強金融消費者適當性管理；完善公司治理，遵守公平競爭的法律規則，規範關聯交易，加強風險防控，營造公平競爭的市場環境，進一步增強社會責任體系建設等。

螞蟻續稱，將以此次整改為革新契機，更加堅定立足小微、服務實體經濟的定位，堅持科技驅動、守正創新、開放共贏的發展理念，自覺把企業發展融入國家戰略大局，不斷加大科技創新投入，不斷增強合規能力建設，不斷提升國際競爭力，努力為社會創造價值，為服務「雙循環」新發展格局貢獻力量。