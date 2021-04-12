一手樓當旺！港島豪宅新界細價盤錄新高價成交

資金加速流入一手樓市，各區項目湧現高價承接，無論港島南區傳統豪宅地段樓盤，以至新界區細單位，均續現創新高價成交，刺激各大發展商爭相籌備加快開盤吸客。

●深水灣徑8號呎價8.9萬元 創項目新高

港島超級豪宅做價屢創新高。南豐集團等合作的壽臣山深水灣徑8號，剛售出2座15樓C單位，實用面積為4,214方呎，售價約3.75億港元，呎價89,000元創項目自推出以來新高。

南豐地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，集團看好豪宅市場發展，預期未來恢復通關後，豪宅市道交投更加暢旺，項目成交呎價會繼續破頂。

該盤是次成交，打破早前一個花園特色戶B單位之成交呎價紀錄，該單位實用面積為7,568方呎，售價約為6.05億元，呎價80,000元。項目暫時共售出16個單位，套現約41.9億元。

●北角海璇平台特色戶9848萬元沽 呎價逾6.4萬

一手特色大戶備受追捧。新鴻基地產（00016）旗下北角海璇，今日（4月12日）再錄得特色戶成交，呎價較對上一個成交高出逾2成。是次以招標形式售出的第2座3樓A單位，屬四房雙套間隔，實用面積1,530方呎，並設1,158方呎前後花園平台，成交金額為9,848.5萬元，呎價64,369元。

●馬鞍山Silversands兩房戶呎售2.38萬創新高

●黃竹坑站晉環料最快月內開價 元朗山水盈加推22伙

發展商全速籌備開盤。路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，香港仔黃竹坑站晉環料日內獲批預售樓花同意書，最快月內公布開價及開放示範單位，最快4月可以開售。

她透露，同系元朗錦田北山水盈，今日加推最後一批單位價單，提供22伙，實用面積980至1,006方呎，全屬三房一套間隔，扣除最高12%折扣，折實平均呎價12,908元，折實呎價由11,856至13727元，售價1,161.9萬至1,380.9萬元，屬原價加推。

項目今日(12日)亦發出新銷售安排，本周五(16日)起發售共42伙，包括20座洋房以招標形式銷售。發展商是次提供七成一按，首3年享供息不供本優惠。

●128 WATERLOO三房戶破頂價2745萬元沽

●21 BORRETT ROAD 第1期加推天池屋於周五標售

豪宅承接力持續理想。據一手銷售資訊網資料，長實集團（01113）位於港島半山的21 BORRETT ROAD第1期，剛再加推天池屋大宅標售，為23樓3號單位，實用面積2,731方呎，天台面積1,904方呎，前庭則為717方呎，設有私家泳池。發展商將於本周五起以招標形式推售。

●元朗瑧頤累售304伙 會所首度曝光

新世界發展（00017）旗下元朗瑧頤，開售至今共沽出304伙，套現逾17億元，所有開放式、一房及兩房單位均已售罄，尚餘小量三房單位可供發售。項目團隊將四合院的建築特色及元朗古老青磚大屋特色，引入會所「頤舍」當中，並提供多元化設施，包括茶室、戶外游泳池、健身室、宴會廳、燒烤園及兒童玩樂室等。

●帝御‧星濤連花園特色戶呎價逾2.3萬元賣出

買家繼續追捧各區一手特色單位。恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧星濤，單日再沽2伙，其中2座G樓單位03，實用面積200方呎，花園面積118方呎，成交價462.82萬元，呎價23,141元。