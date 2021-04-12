一手樓當旺！港島豪宅新界細價盤錄新高價成交
2021年04月12日 21:23
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資金加速流入一手樓市，各區項目湧現高價承接，無論港島南區傳統豪宅地段樓盤，以至新界區細單位，均續現創新高價成交，刺激各大發展商爭相籌備加快開盤吸客。
●深水灣徑8號呎價8.9萬元 創項目新高
港島超級豪宅做價屢創新高。南豐集團等合作的壽臣山深水灣徑8號，剛售出2座15樓C單位，實用面積為4,214方呎，售價約3.75億港元，呎價89,000元創項目自推出以來新高。
南豐地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，集團看好豪宅市場發展，預期未來恢復通關後，豪宅市道交投更加暢旺，項目成交呎價會繼續破頂。
該盤是次成交，打破早前一個花園特色戶B單位之成交呎價紀錄，該單位實用面積為7,568方呎，售價約為6.05億元，呎價80,000元。項目暫時共售出16個單位，套現約41.9億元。
●北角海璇平台特色戶9848萬元沽 呎價逾6.4萬
一手特色大戶備受追捧。新鴻基地產（00016）旗下北角海璇，今日（4月12日）再錄得特色戶成交，呎價較對上一個成交高出逾2成。是次以招標形式售出的第2座3樓A單位，屬四房雙套間隔，實用面積1,530方呎，並設1,158方呎前後花園平台，成交金額為9,848.5萬元，呎價64,369元。
●馬鞍山Silversands兩房戶呎售2.38萬創新高
新界東一手交投暢旺。信和置業(00083)旗下馬鞍山Silversands，剛售出5A座8樓A室，實用面積504方呎，成交價1,202.5萬港元，呎價23,860元創項目兩房標準戶新高。該項目至今累售56伙，套現約5.1億元。
●黃竹坑站晉環料最快月內開價 元朗山水盈加推22伙
發展商全速籌備開盤。路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，香港仔黃竹坑站晉環料日內獲批預售樓花同意書，最快月內公布開價及開放示範單位，最快4月可以開售。
她透露，同系元朗錦田北山水盈，今日加推最後一批單位價單，提供22伙，實用面積980至1,006方呎，全屬三房一套間隔，扣除最高12%折扣，折實平均呎價12,908元，折實呎價由11,856至13727元，售價1,161.9萬至1,380.9萬元，屬原價加推。
項目今日(12日)亦發出新銷售安排，本周五(16日)起發售共42伙，包括20座洋房以招標形式銷售。發展商是次提供七成一按，首3年享供息不供本優惠。
●128 WATERLOO三房戶破頂價2745萬元沽
由萊蒙國際(03688)等合作發展的何文田128 WATERLOO，過去1個月已連環錄得7宗成交，最新售出10樓D室三房連套房戶，實用面積842方呎，以約2,745萬港元成交，實用呎價32,600元，成交價及呎價均創項目新高。
●21 BORRETT ROAD 第1期加推天池屋於周五標售
豪宅承接力持續理想。據一手銷售資訊網資料，長實集團（01113）位於港島半山的21 BORRETT ROAD第1期，剛再加推天池屋大宅標售，為23樓3號單位，實用面積2,731方呎，天台面積1,904方呎，前庭則為717方呎，設有私家泳池。發展商將於本周五起以招標形式推售。
●元朗瑧頤累售304伙 會所首度曝光
新世界發展（00017）旗下元朗瑧頤，開售至今共沽出304伙，套現逾17億元，所有開放式、一房及兩房單位均已售罄，尚餘小量三房單位可供發售。項目團隊將四合院的建築特色及元朗古老青磚大屋特色，引入會所「頤舍」當中，並提供多元化設施，包括茶室、戶外游泳池、健身室、宴會廳、燒烤園及兒童玩樂室等。
●帝御‧星濤連花園特色戶呎價逾2.3萬元賣出
買家繼續追捧各區一手特色單位。恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧星濤，單日再沽2伙，其中2座G樓單位03，實用面積200方呎，花園面積118方呎，成交價462.82萬元，呎價23,141元。