美孚新邨多次調整叫價　三房累減102萬沽

藍籌屋苑再錄減價個案，荔枝角美孚新邨三房單位，先後多次調整叫價後，累減102萬元，終以1,668萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣杏花邨28座中層4室，實用面積560方呎，為三房設計，望內園景，獲港島東區用家斥928萬元承接，實用呎價約16,571，原業主於2010年5月以約433萬元購入，是次轉手帳面獲利約495萬元，升值約114%。

●西灣河嘉亨灣6座低層F室，實用面積503方呎，兩房間隔，坐享避風塘海景，以1,088萬元易手，實用呎價約21,630元，新買家屬用家，原業主於2012年10月以668萬元買入，持貨9年帳面獲利420萬元。

●鰂魚涌華蘭花園玉蘭閣中層A室，實用面積約383方呎，兩房間隔，由於單位有租客，不設睇樓，但仍獲買家追入市，斥758萬元承接，實用呎價約19,791元，屋苑4月至今累錄約2宗二手買賣，平均實用呎價約19,830元。

●北角摩天大廈低層D室，實用面積1,806方呎，三房連工人房間隔，享海景，獲區外換樓客以約3,900萬元承接，實用呎價約21,595元，原業主於2014年10月以3,100萬元購入單位自住，持貨逾6年至今沽出帳面獲利800萬元，單位期內升值約26%。

●西半山蔚然低層B室，實用面積1,589方呎，四房雙套房間隔，望樓景，以5,000萬元成交，實用呎價31,466元，新買家租樓多年，眼見樓市踏入升軌，怕再次錯失入市機會，立即入市，原業主持貨9年，帳面獲利1,137萬元，單位升值約29%。

●堅尼地城龍翔花園中層D室，實用面積427方呎，三房間隔，享全海景，以902萬元將單位易手，實用呎價21,124元，新買家屬於用家，鍾情單位坐享全海景入市，原業主於1994年以272萬元買入單位，持貨27年帳面獲利630萬元。

●堅尼地城泓都2座中高層E室，實用面積約482方呎，兩房間隔，望山景及海景，今年3月開始放盤，原業主開價1,200萬元，經議價後減價92萬元或約7.7%，終以1,108萬元沽出，實用呎價約22,988元，屋苑現時有約80個單位放售，叫價由780萬元起。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨7期荔灣道14號中高層B室，實用面積1,152方呎，三房間隔，望海景及荔枝角公園園景，原先放盤叫價1,770萬元，先後多次調整，終累減102萬元至1,668萬元成交，減幅約5.8%，實用呎價約14,479元。

●長沙灣西九四小龍4月暫錄16宗買賣，較上月同期12宗升逾30%，其中碧海藍天5座高層F室，實用面積499方呎，兩房間隔，今年2月開價968萬元，現微減18萬元，以950萬元沽出，實用呎價19,038元。

●九龍站漾日居4月暫錄約3宗租務成交，包括2座高層E室三房戶，實用面積約794方呎，以約33,000元放租1個月後，議價後減價約2,000元，以約31,000元租出，實用呎租約39元，低市價約5%，新租客為外區客，為方便往返中區工作，在睇樓1次後決定承租。

●旺角奧柏‧御峯1座高層F室，實用面積283方呎，開放式間隔，以525萬元成交，實用呎價約18,551元，原業主於2017年5月以488萬元購入上址，持貨4年帳面獲利37萬元，單位期內升值約8%。

●紅磡海逸豪園8座中層C室，實用面積約811方呎，套三房連多用途房設計，望海景，叫價1,900萬元，至近日以1,898萬元沽出，實用呎價約23,403元，呎價為近期同類型單位新高，原業主於2015年5月以約1,528萬元購入，持貨近6年帳面獲利約370萬元。

●茶果嶺麗港城4月暫錄5宗買賣，平均實用呎價約15,444元，其中18座低層B室，實用面積517方呎，兩房間隔，議價後以795萬元易手，實用呎價15,377元，新買家考慮數天即決定入市自用。

●將軍澳4月暫錄172宗二手買賣，將軍澳中心暫錄約10宗，平均實用呎價17,285元，其中2座高層B室，實用面積690方呎，套三房間隔，議價後以1,163.8萬元成交，實用呎價16,867元。

●將軍澳天晉IIIA第5A座高層D室，實用面積361方呎，一房間隔，最初叫價780萬元，買賣雙方議價後，最終以773萬元易手，實用呎價約21,413元，新買家為同區客，原業主於2018年以730萬元購入單位，現沽貨帳面獲利43萬元離場。

●將軍澳MONTEREY第6A座高層D室，望園景，一房間隔，實用面積約366方呎，以約760萬元放盤約1個月後，獲外區客接洽，雙方議價後減價約7萬元，以約753萬元成交，實用呎價約20,574元，新買家為首置客，原業主於2017年4月以約523.9萬元購入，物業升值約44%。

●將軍澳維景灣畔5座高層E室，實用面積約513方呎，兩房間隔，享海景，今年3月下旬開始放售，業主原叫價940萬元，日前終以900萬元易手，減價40萬元或約4.3%，實用呎價約17,544元，屋苑4月累錄約17宗二手買賣，平均實用呎價約18,050元。

●將軍澳慧安園4座中層H室，實用面積413方呎，兩房間隔，享山景，去年7月放盤，原開價660萬元，累減32萬元，減幅約5%，最終獲區外買家以628萬元承接，實用呎價約15,206元，原業主早於1997年以323萬元購入，持貨24年帳面獲利305萬元，單位期內升值約94%。

●將軍澳慧安園2座中層H室，實用面積413方呎，兩房間隔，叫價660萬，經議價後降至651萬元成交，減價9萬，實用呎價約15,763元，原業主於2009年10月斥資196萬元，是次轉手帳面獲利455萬元，帳面升值逾2倍。

●將軍澳天晉6A座中層E室，一房間隔，實用面積約368方呎，以約750萬元放盤2個月後，獲外區客接洽，議價後減價約12萬元，以約738萬元成交，實用呎價約20,054元，新業主為首置客，睇樓1次火速上車置業。

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新界區

●西貢逸瓏園1座中層J室，實用面積1,003方呎，套三房連儲物室間隔，望園景，原開價1,330萬元，累減92萬元，減幅6.9%，最終以1,238萬元沽出，實用呎價約12,343元，原業主於2016年5月購入上址，當時作價1,421萬元，持貨近5年至今轉售，帳面蝕183萬元或約13%。

●馬鞍山迎海．星灣21座中層E室，實用面積496方呎，兩房連儲物房間隔，日前以848萬元易手，實用呎價17,097元，原業主於2014年以521萬元購入單位，持貨7年帳面獲利327萬元，單位升值約63%。

●馬鞍山嵐岸3座高層D室，實用面積523方呎，兩房間隔，開價約810萬元，議價後以800萬元易手，實用呎價15,296元，原業主於2015年以575萬元購入，持貨6年帳面獲利約225萬元，單位升值約39.1%。

●沙田第一城15座中層A室，實用面積819方呎，套三房連工人房間隔，並設有露台，以1,000萬元沽出，實用呎價12,210元，低市價約10%，原業主於2000年5月以368萬元購入，持貨近21年帳面獲利632萬元，單位期內升值1.7倍。

●沙田欣廷軒4月暫錄約2宗買賣，包括5座中層C室，實用面積428方呎，兩房間隔，日前以816萬元易手，實用呎價19,065元，原業主則於2007年以228萬元購入，持貨14年帳面獲利約588萬元，單位升值近2.6倍。

●粉嶺上水區4月至暫錄約50宗二手買賣，粉嶺牽晴間4月暫錄約6宗，包括11座高層H室，實用面積388方呎，兩房間隔，議價後以576.8萬元獲承接，實用呎價約14,866元。

●粉嶺逸峯4月暫錄2宗買賣，包括1座中層E室，實用面積300方呎，開放式間隔，開價約480萬元，議價後以470萬元獲承接，實用呎價約15,667元，新買家為外區投資者，單位市值月租約11,000元，料可享約2.8厘租金回報。

●元朗YOHO Town第6座中層C室，實用面積約411方呎，兩房間隔，望街景，叫價700萬元放售，其後反價5萬元或約0.7%，最後以705萬元成交，實用面積呎價約17,153元，折合建築面積呎價約12,818元，而本月初同座同類型高層單位僅沽693萬元。

●元朗周末共錄24宗二手買賣，其中朗屏8號5座中高層C室，實用面積493方呎，兩房間隔，向內園，原叫價780萬元，減價10萬元，以770萬元成交，實用呎價約15,619元，做價屬屋苑兩房單位近兩年新高。

●元朗加州花園丁香徑單號屋，實用面積1,016方呎，以1,228萬元沽出，實用呎價約12,087元，新買家為區內租客，感低息環境持續下，供平過租，近日決定轉租為買，入市作自住用途。

●元朗宏發大廈中層E室，實用面積約290方呎，兩房間隔，原先叫價380萬元放售，經議價後減價2萬元或約0.5%，最後以378萬元成交，實用呎價約13,034元，原業主於2017年9月以336萬元購入，持貨約3年半帳面獲利約42萬元，物業升值約12.5%。

●屯門康德花園1座中層B室，實用面積363方呎，兩房一廳設計，區內客因屋苑鄰近工作地點，可節省通勤時間，加上業主有500元的議價空間，租客遂便決定以9,500元即睇即租，實用呎租約26.2元。

●屯門居屋悅湖山莊1座中層J室，實用面積484方呎，兩房間隔，叫價530萬元，減價8萬元，隨即於已補價自由市場以522萬元成交，實用呎價約10,785元，新買家為區內客，打算先作收租用途，將來自用，參考同類單位市值租金每月約13,000元計，料租金回報約3厘。

●屯門市廣場8座高層K室，實用面積322方呎，兩房間隔，外區投資客火速決定承接，料作長線收租用途，原業主叫價約488萬元放盤，議價後減至480萬元連租約成交，實用呎價約14,907元。

●屯門市廣場8座高層D室，實用面積356方呎，兩房一廳間隔，獲區外投資客承接，而原業主增加議幅，減價8萬元，上述新買家以522萬元購入上址作長線投資收租之用，實用呎價約14,663元，現時市值租金大約為12,000元，租金回報率約2.8厘。

●荃灣環宇海灣4月錄得5宗買賣，由大單位主導，包括2座極高層A室，實用面積901方呎，套四房間隔，享海景，開價1,700萬元，減價80萬元，隨即以1,620萬元成交，實用呎價17,980元，新買家為外區換樓客，決定購入作新居，上月2座高層A室同類型單位以1,550萬元易手，相隔一個月，樓價上升70萬元或4.5%。

●荃灣愉景新城2座高層C室，實用面積約495方呎，兩房間隔，放盤約7個多月，至近日以零議價798萬元沽出，實用呎價約16,121元，創屋苑兩房單位新高，屋苑4月累錄約4宗二手買賣，目前有約24個二手盤源，叫價由720萬元起。

●青衣本月累錄約33宗二手買賣，盈翠半島3座低層E室，實用面積676方呎，套三房間隔，望內園，叫價1,100萬元，獲換樓客垂青洽購，業主願減100萬元，放盤短短6天，迅速以1,000萬元成交，實用呎價約14,793元，新買家本打算購入兩房單位，見上述三房戶價錢與兩房價差距不大，亦能承做高成數按揭，迅速拍板承接。

●青衣灝景灣7座低層F室，實用面積690方呎，套三房間隔，去年10月放盤價1,198萬元，原業主當時仍自用中，放售意欲不太實在，直至今年3月因準備換樓，叫價調整至1,180萬元，經議價後，現以1,168萬元成交，實用呎價16,928元，新買家為外區換樓客。

●東涌區剛過去的周末共錄得11宗買賣，當中指標屋苑映灣園佔7宗，包括2座極高層D室，實用面積636方呎，三房間隔，享海景，叫價800萬元，甫放盤即獲買家洽購，議價5萬元，放盤不足24小時以795萬元成交，實用呎價12,500元。