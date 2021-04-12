道指早段回吐76點　Nuance獲微軟收購漲兩成

觀望新一輪美企業績期，美股周一(12日)早段自紀錄高位回吐，道指跌76點，至33,724點；標指跌8點，至4,120點；以科技股為主的納指跌49點，至13,851點。

美國科技巨擘微軟宣布以160億美元(約1,248億港元)收購醫療人工智能公司Nuance Communications，相當於每股收購價約56美元，較後者上周五收市價有23%溢價。Nuance股價早段漲18.2%至53.9美元。

阿里巴巴被內地反壟斷監管機構重罰後，被市場解讀為消除不明朗因素，其美國存託證券(ADS)漲6.5%至237.86美元。

聯合航空預警首季收入按年大跌66%至32億美元，股價早段挫2.4%至57美元。

本周打頭陣公布業績的包括銀行業如摩根大通、美國銀行和富國銀行。可以預期的是，美企首季盈利可望顯著增長，因為去年同期新冠肺炎擴散，大部分美企均受到封鎖措施的衝擊。自今年初以來，分析員對標指成分企業首季盈利增長預測更見樂觀，由去年12月時估計的16%上調至24%。全年計，盈利料按年增長26%，升勢並料持續到明年。