K形復甦步向極端！中產正消失　通脹針對窮人...

疫情逾一年，全球「K形」發展有步向極端之勢，據估算，中產階級大減，可惜不是從「K形」向上流去到富裕階層，而是「打回原形」！在「K形」經濟復甦下，全球貧富不均日益惡化，美國皮尤研究中心最新預測去年全球共有5,400萬人失落中產地位，富豪卻繼續「增磅」。這種朱門酒肉臭，路有凍死骨的趨向，埋下社會動盪伏線。

誠然，疫情阻礙全球中產增長，亦加劇了貧困。數據顯示，去年有1.5億人從各級經濟階梯上滑落，是近30年以來首次呈現整體下滑趨勢，由於經濟衰退，貧困人口急增約1.31億。

根據定義，中等收入族群每天的生活費為10.01至20美元（約78至156港元），若以發達經濟體的標準去看，這個定義似乎仍偏鬆。然而，這足以讓去年全球中產人數自1990年代以來首次減少，其中又以南亞和撒哈拉以南的非洲降幅最大，印度尤為慘烈，該國去年中產階級人數料大減3,200萬人，幅度是30年最大，佔全球總數60%。由於中產多寡與國內生產總值（GDP）有密切關係，故預測到2021年，印度GDP將比往年減少5.2%，而同一時間美國僅減少1.6%。報告又顯示，印度的窮人料增7,500萬，同樣佔全球總數60%。

事實上，經合組織（OECD）早已警告，中產的經濟影響力正在下降，一旦這階級消失，可能對各國經濟增長和社會結構產生嚴重後果。其中，最嚴重的問題是目前年輕人更難攀上中產之位，回看1943至1964年之間出生（現年57至78歲）的嬰兒潮一代，20多歲時約有68%人屬於中等收入家庭，惟1983至2002年間出生（現年19至38歲）的千禧一代，相關比率跌到僅得60%。

諷刺的是，據美國智庫政策研究所數據顯示，全球2,365位億萬富豪財富合共增加了4萬億美元（約31萬億港元）。去年3月中起的一年間，有錢人持有的財富總額由8.04萬億美元急增至12.39萬億美元，漲幅高達54%。更值得注意的是，全球有13名億萬富豪一年內身家增長超過5倍，最誇張的甚至達33倍。長此下去，全球恐演變成富者極奢華，窮者極貧困。

為解決「K形復甦」問題，有指美國總統拜登將推富人稅，迫使富人與政府共度時艱。不過，諾貝爾經濟學獎得主Angus Deaton警告，政府對高收入者徵稅將非常難以實施，且透過一次過徵財產稅以償還疫情債務並非好主意，恐會變成永久稅項，就像英國一樣。

【「畸」形通脹 富裕家庭變得益者】

低收入一族在疫情爆發期間是最先失業的一群，隨着經濟復甦，又淪為民生必須品價格上漲的最大受害者。這種存在於不同商品上的通脹分歧，將使貧富懸殊惡化，隨時引發大規模社會動盪。

以美國為例，雖然整體通脹仍溫和，但數據背後存在巨大差異，尤其近月某些商品漲價特別多，例如汽油，相距僅一個月，目前一周駕車可能需要多付60美元(約468港元)。糧食價格的漲幅則是整體物價逾兩倍，不少民生必須品已加價。

由於汽油和飲食佔低收入家庭每個月開支比率遠高於富裕家庭，使他們承受最大打擊。再者，這些民生需求往往不可延遲或沒有代替品。

事實上，美國絕非單一地區出現物價上漲問題，聯合國糧價指數在3月已連續10個月上升，為2008年至今最長升浪，意味全球皆面對貧富更懸殊的困局。

世界銀行首席經濟學家Carmen Reinhart說稱，糧價和通脹對平等問題有同等的重要性，這類衝擊會帶來不均衡的影響。

有媒體利用不同收入族群來評估通脹反映於一籃子商品加價的影響，結果發現對最富裕的美國家庭而言，目前竟然是「物價最平時期」，主因是高收入者是疫情爆發後經濟K形復甦的最大受惠者，所持的股票和房地產令其身家激增，更何況他們大多數人的工作都沒有受影響。

簡而言之，高收入家庭因資產升值，故在糧食、醫療、房租等項目的開支佔比相對下降，而這些都是近年升幅較整體物價為快的項目。

連聯儲局的統計也顯示，去年增加的財富有70%流入全美國收入最高的首10%家庭，收入最低的10%家庭只增加4%財富。

政策研究機構Opportunity Insights發表的報告更顯示，對年收入6萬美元以上的較高薪一族來說，經濟衰退基本上已結束了。惟對年收入低於3萬美元的最低收入族群而言，失業人數仍較疫前大幅增加了30%。

隨着通脹升溫，低收入家庭受到的打擊可能更嚴重，尤其聯儲局已多番表明，會容忍通脹升溫一段時間，直到經濟出現實質進展之前都不會加息，以幫助就業市場充分復甦。