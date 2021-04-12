貧者愈貧！緬甸經濟萎縮恐達20%　貨幣貶值物價失控

緬甸政變引發的流血衝突持續超過兩個月，當地經濟插水，不但貧窮人口急增，也嚇走過去10年來振興經濟的外資和遊客，導致今年經濟收縮幅度恐達雙位數。

值得留意的是，政變至今緬甸元兌美元匯價已狂貶14%，參考匯率為1,330緬甸元兌每美元，惟上周五有交易所公布了1,600緬元兌每美元的匯率，顯示貶值幅度較預期高。再者，當地食用油大漲31%，連豆漿也加價15%，物價瀕臨失控。提供緬甸元鈔票材料及印刷設備的外判商已斷供，除非獲俄羅斯或中國支持，否則紙幣供應可能會減少。倘若民眾對緬甸元的信任度下滑，可能導致更嚴重的經濟混亂，日本智庫第一生命經濟研究所首席經濟學家Toru Nishihama稱，緬甸經濟有可能被美元化或人民幣化。

在緬甸，銀行紛紛關門、工廠工人逃離城市、公務員不上班，互聯網也處於癱瘓狀態。當地最大私人銀行KBZ逾500家分行中，只有14家運作。為此，當地央行更威脅要對沒有重新開放的銀行徵收罰款。

該國本已是亞洲最貧窮國家之一，有600萬人每日生活費不足3.2美元（約24.9港元）；政變發生後，世界銀行估計，當地今年每日生活費不足3.2美元的人數將勁增180萬，升幅達三成。政變發生前，世銀預期當地截至明年9月底止12個月經濟增長2%，但如今料經濟將大幅萎縮10%；分析機構惠譽解決方案更預期跌幅達20%。

當地不同行業也承受衝擊，佔緬甸出口近四分之一的紡織業正流失大量生意，因為瑞典的H＆M和意大利的Benetton等主要品牌均暫停新訂單。動亂造成的大規模互聯網限制，打擊金融以至服務業，仰光一家餐廳老闆表示，原本依靠網上訂單應對疫情，現在幾乎停止了，銷售銳減70%。該國過去10年增長4倍的海外遊客量亦受打擊，有接待歐美旅客的旅行社老闆透露，疫情期間僅縮減員工工時，但如今可能要裁員。