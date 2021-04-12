數碼人幣率先震懾美元　美重估風險積極「應戰」

中國的數碼人民幣尚未正式發行，威力已率先震懾美方，一場數碼金融戰勢必升級。隨着中國進一步拓展測試，美國正評估數碼人民幣帶來的潛在威脅，擔心中國此舉將撼動美元作為國際儲備貨幣的重要地位。據報，美國態度已變，轉趨積極研究發行數碼美元的可能性，以作「應戰」工具，銀行界認為，美國若發展數碼貨幣，要趕上中國並非難事，惟未見太大迫切性。

數碼貨幣近年深受各國央行垂注，中國自去年4月起開始試驗數碼人民幣，人民銀行周一表示，目前試點範圍正在擴大，應用場景逐步增加，惟仍未有正式推出的時間表。

儘管如此，數碼人民幣經過近一年的試點測試，影響力愈見擴大，外媒引述消息人士稱，美國財政部、國務院、國安會的官員正加強了解數碼人民幣的潛在影響、相關貨幣將如何分配，以及是否可用於繞過美國制裁等問題，惟不太擔心當前全球金融體系結構將因此面臨挑戰。美國財政部前高級官員、國際貨幣金融機構官方論壇的美國主席索貝爾（Mark Sobel）直言，中國金融體系「脆弱無力」，不會對美元作為全球主要儲備貨幣的地位構成真正威脅。

聯儲局主席鮑威爾透露，該局僅進行數碼美元的大規模研究，如果決定引入數碼貨幣，需要與國會和公眾共同探討，包括是否能為公眾帶來好處、數碼貨幣將如何與銀行系統互動等。

對於美國在數碼人民幣發展一段時間後，始深入了解其影響，上海商業銀行研究部主管林俊泓認為不會太遲，更指憑藉美國在科技方面的專才和基建，要追上中國數碼貨幣的發展進度並非沒有可能，惟環球金融市場仍由美元主導，暫時不見美國有需要發展數碼貨幣，除非預期數碼貨幣會嚴重削弱美元地位。

正當美國「研究」之際，中國加快腳步，數碼人民幣的測試場景愈來愈多。內媒報道，深圳羅湖區政府與轄內營運機構共同出資1,000萬元(人民幣‧下同)展開消費活動，推出專屬數碼人民幣支付方式的額外優惠。目前數碼人民幣仍局限於國內零售支付，人民銀行正研究跨境支付方案，去年底起已於香港進行相關跨境技術測試，主要針對零售層面的日常用途。

周一由官方主導的人民幣中間價低開169點子，報6.5579兌每美元，隨着中間價的「逆周期因子」淡出使用，對在岸人民幣走勢影響甚微，在岸價周一收報6.5514，升75點子。反映國際市場的離岸人民幣一度升穿6.55關，高見6.5489，每百港元兌約83.9元人民幣。