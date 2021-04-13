東方日報B1：華監管鐵錘嚇散科企　螞蟻「拆骨」削估值

阿里首席財務官武衛表示，罰款將於截至6月底止本財季，亦即截至明年3月底止本財年首季中反映。回看公司截至去年6月底止季度反映核心業務的非通用會計準則(non-GAAP)純利逾394億元，券商普遍認為罰款對阿里財務衝擊不大；而在罰款出爐前，大和估算，該公司上財年及本財年non-GAAP純利分別約為1,737億元及1,820億元，若以此推算，罰款會令阿里本財年non-GAAP純利倒退約5%。惟阿里股價仍逆市升。

主席張勇表示，鑑於很多商家都在多個平台做生意，這次遭重罰不會對公司產生實際上的負面影響；阿里日後將加緊降低商戶經營成本，取消更多成熟業務的收費，並加大投資以提高商戶培訓，讓商戶利用平台的數據改善業務。儘管這會產生額外費用，但對公司來說是長期投資，可讓商戶獲得更優質的營運結果。武衛補充，阿里會不斷提升用戶使用體驗及忠誠度。

瑞信認為，內地對大型網企的反壟斷調查不會就此完結，今年勢有更多公司「中招」，愈具備主導地位，風險愈高，但結果未必是罰款，或只是要求自我整改、公開承諾停止某些經營手法等，應不會遭受阿里級數的「鐵拳」，始終網企對推動經濟數碼化、製造就業職位和刺激低線城市消費升級舉足輕重，監管當局不願限制他們的增長或削弱其全球競爭力。

市監總局日前以阿里長期佔有較高市場份額(以網購平台服務收入及商品交易額為據)、「具有很高市場認可度和消費者黏性」、「經營者遷移成本較高」為由，駁回阿里在調查期間的抗辯。野村指，市監總局「讚揚」阿里能按照要求深入自查、停止違法行為並積極整改，某程度掃除阿里遭「拆骨」的猜測。

然而，阿里執行副主席蔡崇信提醒，現時當局還在對阿里的收購、併購、戰略投資等進行審核，只差在很多同行也在接受投資併購方面的調查，不見得是今次反壟斷調查的後續而已。市場之前傳出國家審視阿里一系列媒體資產後對其範圍之廣感吃驚，要其剝離相關業務，但未至於波及優酷土豆等娛樂業務。

巧合的是，中國人民銀行周一收市後披露螞蟻集團的整改方案，「戲肉」是螞蟻將整體申設為金融控股公司，所有從事金融活動的機構全部納入其中接受監管；要整改違規信貸、保險、理財等金融活動，控制高槓桿和風險傳染。

市場注視螞蟻何時能重啟上市，惟公司僅說：「近期已完成整改方案的研究和制訂工作……將根據監管規定及螞蟻集團公司章程等相關約定，履行相應程序後具體執行。」螞蟻去年上半年逾六成收入來自數碼金融科技，其增長也是毛利率得以擴闊的主要原因，市場估計其日後要推動金融業務勢先要補充資本，資本擴大將不利其股本回報率(ROE)和估值。

阿里美國股價周一早段曾升8.68%，折合港元後相當於較香港收市價高1.51%。