東方日報B1：華監管鐵錘嚇散科企 螞蟻「拆骨」削估值
2021年04月13日 00:31
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阿里巴巴(09988)因限制商家在其平台開店及進行促銷的「二選一」行為，遭國家市場監督管理總局重罰逾182億元(人民幣‧下同)，一大不明朗因素總算塵埃落定下，股價周一曾經逆市飆近9%，收市仍漲6.51%，報232.2港元。然而，內地這次被指具阻嚇性的處罰似乎先阻嚇了市場對中資科網股的信心。
消息拖累中資科網股普遍受壓，其中由李彥宏掌舵、醜聞不斷的百度集團(09888)收市下挫3.67%，報210港元，續於上市後低位徘徊。
阿里首席財務官武衛表示，罰款將於截至6月底止本財季，亦即截至明年3月底止本財年首季中反映。回看公司截至去年6月底止季度反映核心業務的非通用會計準則(non-GAAP)純利逾394億元，券商普遍認為罰款對阿里財務衝擊不大；而在罰款出爐前，大和估算，該公司上財年及本財年non-GAAP純利分別約為1,737億元及1,820億元，若以此推算，罰款會令阿里本財年non-GAAP純利倒退約5%。惟阿里股價仍逆市升。
主席張勇表示，鑑於很多商家都在多個平台做生意，這次遭重罰不會對公司產生實際上的負面影響；阿里日後將加緊降低商戶經營成本，取消更多成熟業務的收費，並加大投資以提高商戶培訓，讓商戶利用平台的數據改善業務。儘管這會產生額外費用，但對公司來說是長期投資，可讓商戶獲得更優質的營運結果。武衛補充，阿里會不斷提升用戶使用體驗及忠誠度。
瑞信認為，內地對大型網企的反壟斷調查不會就此完結，今年勢有更多公司「中招」，愈具備主導地位，風險愈高，但結果未必是罰款，或只是要求自我整改、公開承諾停止某些經營手法等，應不會遭受阿里級數的「鐵拳」，始終網企對推動經濟數碼化、製造就業職位和刺激低線城市消費升級舉足輕重，監管當局不願限制他們的增長或削弱其全球競爭力。
市監總局日前以阿里長期佔有較高市場份額(以網購平台服務收入及商品交易額為據)、「具有很高市場認可度和消費者黏性」、「經營者遷移成本較高」為由，駁回阿里在調查期間的抗辯。野村指，市監總局「讚揚」阿里能按照要求深入自查、停止違法行為並積極整改，某程度掃除阿里遭「拆骨」的猜測。
然而，阿里執行副主席蔡崇信提醒，現時當局還在對阿里的收購、併購、戰略投資等進行審核，只差在很多同行也在接受投資併購方面的調查，不見得是今次反壟斷調查的後續而已。市場之前傳出國家審視阿里一系列媒體資產後對其範圍之廣感吃驚，要其剝離相關業務，但未至於波及優酷土豆等娛樂業務。
巧合的是，中國人民銀行周一收市後披露螞蟻集團的整改方案，「戲肉」是螞蟻將整體申設為金融控股公司，所有從事金融活動的機構全部納入其中接受監管；要整改違規信貸、保險、理財等金融活動，控制高槓桿和風險傳染。
市場注視螞蟻何時能重啟上市，惟公司僅說：「近期已完成整改方案的研究和制訂工作……將根據監管規定及螞蟻集團公司章程等相關約定，履行相應程序後具體執行。」螞蟻去年上半年逾六成收入來自數碼金融科技，其增長也是毛利率得以擴闊的主要原因，市場估計其日後要推動金融業務勢先要補充資本，資本擴大將不利其股本回報率(ROE)和估值。
阿里美國股價周一早段曾升8.68%，折合港元後相當於較香港收市價高1.51%。