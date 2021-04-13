拜登對抗中國手段強硬　專家：比特朗普更辣！

中美兩國持續在貿易戰、科技戰上交鋒，雙方衝突不減反增，日前美國總統拜登更大動作制裁中國7家超級電腦公司，兩國緊張繼續激化，分析家Jaret Seiberg甚至預估，拜登對中國的經濟制裁會比前總統特朗普更強硬，中概股可能因此在美下市。

外媒報道，研究機構Cowen Washington Research Group分析家Jaret Seiberg指出，拜登的抗中政策更有戰略性、全面性並且更加有效，這可能會讓特朗普時代的政策成為現實，甚至出現中概股下市的狀況。

事實上，去年12月特朗普曾發布一項法令，如果外國公司連續3年不接受美國上市企業會計監督委員會(PCAOB)的審查，就不能在美國的證券交易所上市，並列出300家未接受審查的公司，有超過半數來自中國。對此，Seiberg相信，目前看不到該法令會被解除的迹象。

另外，報道指，拜登先前制裁超級電腦的動作，證明美國將會給中國更多貿易上的限制，可能將投資黑名單擴大到更多的中國公司，特別是一些與中國軍方有關聯的組織。

不過，Seiberg認為美國不太可能出現過於極端的行動，因為這可能會導致中國出現報復行為，可能會拒絕遵守先前的承諾，或撤銷外國公司在內地進行股權變更的權利。