美股自紀錄高位回落　道指收跌55點

美國股市周一(12日)微跌，道指和標指均自紀錄高位稍為回落。道指收報33,745點，跌55點或0.16%；標指收報4,127點，跌少於1點；納指收報13,850點，跌50點或0.36%。

一些市場人士擔心拜登提出巨額基建計劃可能引發通脹升溫。然而聯儲局主席鮑威爾周日重申寬鬆貨幣政策立場，並對美國經濟前景表示樂觀，但警告稱經濟面臨的主要風險是疫情可能再次蔓延。

美國經濟加速復甦，而第一季度財報即將開始，德意志銀行分析師稱，他們預計標指的收益將比一致預期高7.5%，這一數值比最近的3個季度低，但仍高於歷史上4%的平均水平。

個股方面，美國科技巨擘微軟宣布以160億美元(約1,248億港元)收購醫療人工智能公司Nuance Communications，相當於每股收購價約56美元，較後者上周五收市價有23%溢價。微軟收市大致持平；Nuance股價則大漲15.95%，收報52.85美元。

阿里巴巴被內地反壟斷監管機構重罰後，被市場解讀為消除不明朗因素，其美國存託證券(ADS)收報244.01美元，升9.27%。

聯合航空預警首季收入按年大跌66%至32億美元，股價全日跌3.88%，收報56.16美元。

本周打頭陣公布業績的包括銀行業如摩根大通、美國銀行和富國銀行。可以預期的是，美企首季盈利可望顯著增長，因為去年同期新冠肺炎擴散，大部分美企均受到封鎖措施的衝擊。

自今年初以來，分析員對標指成分企業首季盈利增長預測更見樂觀，由去年12月時估計的16%上調至24%。全年計，盈利料按年增長26%，升勢並料持續到明年。