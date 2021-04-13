陳蓓敏：李寧國內受捧 料對股價有利
2021年04月13日 07:00
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（Getty Images圖片）
華爾街三大指數做好，上周道指累積升幅2 %，標普500指數 升2.7%。納指累升3.1%。美十年債息徘徊於1.66%水平，市場憂通脹勢頭。各界關注內地本周五公布首季經濟增長數據，市場估計首季數據有18%升幅，主因受疫情襲全球，中國復修動力較佳，出口帶動增長，再加上去年低基數效應，今年數據應較理想。深證指數承接上周五跌幅，昨日跌310點，收13,495點，再試承接力關口。 投資者擔心企業盈利。 順豐控股(SH002352)上周發盈警，料首季錄得虧損9至17億元人民幣，震驚市場，過去兩日，股價累跌18%，創年內新低。 國內一眾物流股跟跌。ATM龍頭之一阿里巴巴(09988) 因國內壟斷問題 ，被內地監管部門重罰182億人民幣，投資者擔心新科技企業面對嚴厲監管，深証偏軟。恒指缺乏方向，呈窄幅上落。
早前新疆棉事件，中外傳媒鬧得沸騰騰，更掀起中西品牌鬥搶對家市場。將踏入夏季，內地品牌紛紛舉辦時裝展，催谷人氣和銷量。李寧(02331)為國內知名體育品牌，去年營業額升4.2%至144億元人民幣。純利升13.3%至約17億元人民幣。國內銷售佔其總額約98.5%。李寧在港上市，已差不多有17年頭了。發展至今總市值約1,380億港元。無獨有偶，近期李寧旗下一款限量版波鞋，被炒賣至29,999元人民幣，較其售價高出17倍，姑勿論背後原因，李寧品牌在國內再打上熱搜之列。建議候低吸納於52港元或以下，向上阻力位為60元，向下支持位為46.5元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。)