施羅德投資管理：華府財赤大　美元難勁升

美元去年下半年雖下跌，但今年表現轉穩。鑑於美元對環球市場的重要性，近日穩定的表現到底是弱勢結束，還是進一步下跌的信號，將是值得探討的問題。就短期而言，美元的命運將在美國債券孳息率大幅上升的情況下，取決於國外投資者購買美元債券及其他資產的意欲。

美國經常帳戶赤字不斷擴大，是導致美元自2020年中以來持續疲弱的主要原因之一。在新冠肺炎後的經濟復甦期間，美國恢復進口的速度遠比出口快，讓當地貿易平衡急劇惡化，亦成造成赤字增加。

美國總統拜登於3月11日簽署1.9萬億美元的經濟刺激方案，意味着每個公民將收到當局派發的1,400美元現金支票。此外，美國家庭在疫情期間已累積不少儲蓄，當中將有一部分會隨着經濟重啟而被花費。在2020年，美國的經常帳戶赤字已從佔國內生產總值(GDP)的2%上升至4%。消費進一步帶來的經濟增長動力，似乎意味着美國經常帳戶赤字將再度開始擴大。

在大規模財政刺激方案和疫苗接種計劃相對成功的加持下，美國在疫情後的經濟復甦步伐突出，而當地經濟增長亦有望在2021年領先其他已發展市場。

雖然這對增長敏感型資產(如股票)是利好消息，但對美元而言則相反。事實上，若經濟是因預算赤字上升而增長，貨幣通常都會轉弱。對新興市場而言一直都是連帶關係，當貨幣走弱時，經濟增長通常會加快。

增加財政開支會導致進口增加和擴大經常帳戶赤字，這種說法至少在短期內都是成立的。若國外需求不足，貨幣將最先因受到衝擊而轉弱，從而讓收支趨向平衡。雖然美國明顯因為美元的儲備貨幣地位而與其他國家不同，但仍會受到同樣的因素影響。此外，美國早在疫情危機前已存在龐大的預算赤字，額外的開支只會導致問題加劇。

本質上，財政和貨幣政策是同一枚硬幣的兩面。若一方放寬，另一方通常都會收緊，反之亦然，這種關係具有穩定機制的作用。然而，聯儲局的平均通脹目標政策框架意味着這種穩定機制將會被削弱。在3月17日的聯邦公開市場委員會會議上，當局表示至少在2024年之前不需要加息。目前為止，聯儲局仍對長期債券孳息率的走勢維持樂觀的態度。然而，當局或會嘗試抑制長期孳息率上升，這類政策將削弱美國資產的收益率優勢及其對美元的支持。

展望未來，財政政策將導致經常帳戶赤字擴大。除非國外投資者對美國資產(特別是美國國債)的需求顯著增加，否則美國需要透過削弱美元來為財政赤字提供融資。