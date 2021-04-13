陳正犖：內地今年PPI或升逾5%

內地消費物價指數三月由跌轉升，反映上游通脹的生產物價指數廠價格指數(PPI)升幅亦顯著擴大。隨着經濟復甦擴大和加深，非食品物價似乎回復升勢，尤其是加快推進疫苗接種，內地現時目標是直至六月底將有40%人口接種疫苗，特別是為服務業消費的反彈奠定基礎。當然，豬肉價格下跌或有助於保持整體物價平穩。在工業領域，我們最近將今年內地PPI升幅預測調高至3.8%，原因是復甦仍然強勁，油價上漲，而且內地減少碳排放，數據強勁甚至暗示近期物價或有更多上行空間，但是需求下半年或放緩，工業物價未見失控風險。

我們認為通脹大致上不會限制了內地貨幣政策，尤其是在七月中共一百周年慶典之前或是維穩階段。然而核心通脹升溫，加上PPI稍後或上升逾5%，可能再推高通脹預期並觸發市場憂慮，讀者或需要提防這些風險。根據銀保監主席郭樹清的言論和全國人大設定的今年經濟增長目標保守，我們認為內地或繼續收緊貨幣政策，如果外圍增長前景進一步改善，則緊縮速度可能會比預期快。至於收緊貨幣政策的程度會否演變至加息，目前環球經濟復甦始終仍不平衡，整體尚處於政策寬鬆周期，內地加息可能性仍偏低。因此今年中期借貸便利息率料保持不變，一年期貸款市場報價利率，4月料保持在3.85厘水平。

內地農曆新年期間內地採取了「就地過年」政策，一月和二月經濟活動仍然強勁，製造業和非製造業採購經理指數三月表現均高於預期，反映復甦持續，我們維持預測內地首季經濟或按年增長16%，全年預測為8.2%。隨着基數回升，三月工業增加值升幅或放緩至20%，固定資產投資增長或達28%，乘用車市場信息聯席會數據顯示，三月首三星期乘用車銷售按年急升92%，推算上月整體零售銷售有望按年增長31%。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖