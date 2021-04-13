LHN購新加坡物業作集團總部

同日，公司另一間間接全資附屬公司亦就買賣Coliwoo單位訂立Coliwoo購買選擇權，總代價為840萬元。

所有HQ單位及Coliwoo單位均位於75 Beach Road, Singapore 189689。整個開發項目包括第3層至第6層每層的2個單位(過往由HQ單位賣方及Coliwoo單位賣方用作住宅公寓)。

集團擬將HQ單位改為集團總部，倘成功購買HQ單位，集團總部將由現時地址10 Raeburn Park遷至75 Beach Road 3層及4層。於該公告日期，集團擬於總部搬遷後，將10 Raeburn Park的空間出租。

對於Coliwoo單位，集團擬將75 Beach Road 5樓及6樓作為商住空間經營。因此，Coliwoo單位收購事項將擴展集團於新加坡商住業務下的物業組合，提升COLIWOO的品牌價值，並為集團帶來資本增值潛力以及產生收入的新機遇。