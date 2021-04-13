道指跌55點　金價回軟

●美匯指數92.13；港匯報7.7739；離岸人民幣(CNH)升上6.5483；美元兌日圓處109.36；歐元漲至1.1915，英鎊高見1.3756。金價企1,732美元。布油見63.16美元，紐油報59.8美元。比特幣企6萬美元樓上。道指期貨上升。

●美國白宮新聞秘書Jen Psaki指出，晶片短缺是國家安全問題，拜登政府正在尋求政府間的全面解決方案。

●南韓互聯網巨頭Kakao旗下數碼漫畫和電影製作部門Kakao Entertainment考慮明年赴美上市，倘成事，將是繼「韓版亞馬遜」Coupang成功於3月上市後又一南韓企業到美國掛牌。

●蘋果公司(Apple Inc)傳正考慮推出將智能揚聲器HomePod與iPad結合使用的產品，亦配備鏡頭用作視像功能，該設備更設置「機械人手臂」，可以跟隨用戶在家中四周移動。

●美國3月份政府預算赤字6,596億美元，按年大增1.12倍，市場預期赤字6,580億美元。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報28,592點，升139點或0.49%。

●即月恒生指數夜期收報28,450點，升37點，低水3點，成交10,165張。

●紐約5月期油收報每桶59.7美元，升38美仙或0.64%；布蘭特6月期油收報每桶63.28美元，升33美仙或0.52%。

●紐約6月期金收報每安士1,732.7美元，跌12.1美元或0.7%，創1周收市新低。

●電動車市場再添一名強勁競爭對手，外媒報道，中國手機製造商華為輪值董事長徐直軍表示，計劃投資10億美元用於研發自動駕駛及電動車技術。