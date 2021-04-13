中國銀河國際：華谷碳中和　鋼鐵業仍有商機

氣候暖化是全球各國皆須面對的重要問題，應對氣候變化已為各地帶來挑戰。截至2019年底，全球主要發達國家及地區的二氧化碳排放量一直呈現升勢，自從2020年第75屆聯合國大會會議及氣候雄心峰會以來，碳達峰、碳中和在內地製造業引發了討論熱潮。《中國冶金報》指出，鋼鐵行業作為國民經濟重要的基礎產業，碳排放量在內地佔比為13至15%，因此鋼鐵行業應承擔起碳排放的主體責任，努力成為碳減排的先行者。

內地鋼鐵行業自從2015年起在綠色發展方面取得一定成就，先是超額完成1.5億噸去產能目標，再是實施大規模超低排放改造，使得環保水平正在進入全球先進行列。不過，中鋼協副會長駱鐵軍指出，儘管中國較長一段時間內仍將對鋼鐵產品維持高需求，但高需求並不意味着產能擁有大幅擴張空間，因此在保持滿足需求的情況下進行利好環境保護的生產方式是十分必要。

首先是不銹鋼生產過程會產生大量污染，然而，當前中國不銹鋼產量佔全球的50%以上，且在建及規劃的相應產能仍快速擴大。因此，未來不銹鋼擴建產能或將伴隨政策調整得到釋放。其次，氫元素煉鋼雖然符合綠色鋼鐵政策，但由於其成本太高，暫時未成熟到可大規模投入當前鋼鐵生產活動，因此氫元素參煉鋼或成未來發展方向指引。

風險方面，我們認為原料價格大幅波動、下游需求不及預期、產量限制效果差，以及產能置換進展不快，皆會影響股價表現。

內地大力提倡碳中和、工信部壓縮鋼產能的前提下，儘管短流程煉鋼成本較長流程為高，但由於鐵礦石價格處於高位，且廢鋼添加比例將逐步提升，短流程煉鋼或將憑藉其環保優勢及下降的原料成本受到更多關注。