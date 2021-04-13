阿里脫險了？是追貨抑或最後「逃生」機會？

到底阿里是否自此可脫險，尚未可下定論，尤其今次判罰，似乎未有觸到金融科技監管的核心問題，之後傳來螞蟻集團的金融科技整改方案，只怕估值身價又要大打折扣。此外，阿里承諾未來將降低平台門檻，意味其過去享有的優勢亦要打折，這些影響都會反映在未來的盈利能力和估值上，影響程度多寡尚須觀察。

純睇走勢，昨日反彈，股價仍受阻於50日線238港元水平，短線若未能以大成交突破不排除股價仍離不開215至235元的上落區。畢竟如今中資科技股的氣氛尚未見大起色，阿里今次的世紀罰單充其量令股價暫時止跌，但上升動力則未必太大。故策略上，筆者傾向維持在上落區高沽低揸策略，即待技術指標超賣時才出手，切忌高追。至少要睇到內地科創板新股恢復活躍，ATMX氣氛集體改善，才檢討炒上落策略。

東網產經專欄作者 帥哥