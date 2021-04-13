「宅經濟」推動！全球首季個人電腦出貨量飆32%創新高

外媒引述研究機構Gartner報告顯示，第一季全球個人電腦(PC)出貨量達6,990萬部，按年增長32%，創自2000年該機構開始追蹤有關數據以來最快的按年增速，出貨量亦創自2015年7,170萬部以來的最高水平。

至於第四至六位分別為蘋果公司(Apple Inc.)、宏碁和華碩。當中，Apple Mac出貨量為557萬部，按年增長48.6%。

上述報告統計數據並不包含Chromebook在內，Gartner估計，如計及Chromebook，第一季度全球PC出貨量增長47%。

Gartner研究員Mikako Kitagawa相信，至少今年，特別是上半年，PC需求將保持強勁，問題是今年下半年至明年會有多強勁。

事實上，其他銷售預測也表明，第一季的PC市場非常火爆。據另一研究機構Canalys估計，首季度全球PC出貨量增長55%，IDC則料增長55%。