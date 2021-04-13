中國首季出口按年增長38%　貿易順差擴大6.9倍

中國海關總署公布，以人民幣計，中國1月至3月份貨物貿易進出口8.47萬億元人民幣(下同)，按年增長29.2%，其中出口按年增38.7%；進口亦按年升19.3%。貿易順差7,592.9億元，擴大690.6%。

海關總署新聞發言人李魁文稱，首季度主要為大宗商品進口量增加，期內，內地進口大豆按年增長19%，至2,117.8萬噸；進口鐵礦砂2.83億噸，增長8%；進口原油1.39億噸，增長9.5%；進口天然氣2,938.8萬噸，增長19.6%。

數據顯示，首季度東盟、歐盟、美國及日本為內地首4大貿易夥伴，進出口金額分別為1.24萬億、1.19萬億、1.08萬億及5,614.2億元，按年增長26.1%、36.4%、61.3%及20.8%。此外，內地對「一帶一路」沿線國家、RCEP貿易夥伴進出口各增長21.4%及22.9%。

該署稱，今年以來，外貿運行保持恢復性增長態勢，積極因素繼續增多。李表示，支持打造高水平對外開放平台。海關大力支持海南自由貿易港建設，加快零關稅政策及海關監管辦法全面落地實施，推動海關特殊監管區域與自貿試驗區融合發展。