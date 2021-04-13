全球第四大交易所示警 各國恐出手打擊虛擬貨幣

全球成交量第四大的虛擬貨幣交易所Kraken行政總裁Jesse Powell接受外媒訪問時警告，各國政府可能會開始出手打擊比特幣等虛擬貨幣。

美國及歐洲央行等官員都已對比特幣被用於洗錢、恐怖主義融資等非法活動敲響警鐘。Powell認為，政府可能會打壓虛擬貨幣，虛擬貨幣市場依舊面臨許多政府監管的不確定性因素，這些隱憂短期內難以消散。

報道指出，美國政府最近提出一項反洗錢規範，要求虛擬資幣存放在私人數碼錢包的民眾，若轉帳金額達3,000美元或以上，必須接受身份驗證。Powell稱，這種規定可能會傷害虛擬貨幣市場，破壞當初創造虛擬貨幣的原意，即是讓所有人都能使用金融服務。

Powell希望美國與國際主管機關的視野不要太過狹隘，其他國家、尤其是中國都非常認真看待虛擬貨幣，以非常長期的觀點來進行評估，直斥美國比其他國家短視，令傳統銀行因錯失良機而蒙受損失。

Powell又表示，現在要禁止虛擬貨幣也許為時已晚，試圖禁止只會使其變得更加吸引，因為這變相等同傳達訊息，就是政府視虛擬貨幣為法定貨幣的替代品。