Game Stop傳將裁現任CEO　加速轉型電商

外媒引述三名知情人士表示，此前受到「散戶抱團」的美國遊戲零售商Game Stop(GME)正在尋找新的行政總裁，以接替擁有25年實體銷售經驗的GeorgeSherman，幫助公司將從實體遊戲零售商轉型至電商。Game Stop周一(12日)收市下跌10.91%，報141.09美元。

知情人士表示，此消息將是線上寵物食品公司Chewy聯合創辦人兼前行政總裁RyanCohen今年初加入董事會以來，Game Stop最大的一次重組，並將奠定新文化與策略。據報，Game Stop董事會正與獵頭公司高層合作，並和遊戲業、電商和科技領域的潛在人選交談。

Ascendiant Capital Markets分析師Edward Woo認為，Game Stop股價長期而言將修正，以符合該公司目前疲軟業績與展望。Woo把該股的評級調降為「賣出」，目標價下調至10美元。

Woo表示，Game Stop股價已不再基於傳統基本面估值，而是散戶的情緒、希望、動能以及人群的力量。Game Stop還存在巨大的數碼和執行風險，儘管其第四季電商銷售額年增175%，但全球遊戲業的銷售額持續受惠於疫情防疫措施和新遊戲家用主機銷售，Game Stop在線上銷售市佔率也還很低。