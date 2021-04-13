【高盛推介】阿里突破近1個半月高位　留意近牛

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周一(12日)發力反彈，收市升約6.5%，為當日升幅第二大的藍籌股，而周二(13日)早段則繼續上升，開市隨即突破240港元水平，高見241.6元，突破近1個半月高位，及後升幅略收窄，仍跑贏大市。

有券商指阿里股價對《反壟斷法》規定中的罰款事宜中反應正面，料將結束投資者對阿里核心商業監管風險的擔憂，該行重申對阿里「增持」評級。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續吸納認沽證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約1,500萬元。而認購證則於截至上周五(9日)的4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,860萬元後，周一獲資金轉向沽出。牛熊證方面，則見周一流入牛證的資金追捧貼牛。而周一部署熊證的資金則沽出近熊，並轉為部署260至270元收回區域的遠熊。

阿里購證22449，行使價240.44元，2021年6月23日到期，實際槓桿8倍，貼價、低街貨。

阿里購證28395，行使價254元，2021年7月27日到期，實際槓桿7.8倍，中期、熱門條款。

阿里牛證59407，收回價214.18元，行使價212.18元，換股比率500，槓桿比率8.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

阿里沽證25150，行使價221.08元，2021年5月24日到期，實際槓桿13.4倍，貼價、短期。

阿里沽證19740，行使價204.68元，2021年7月26日到期，實際槓桿8.3倍，中期，低街貨。

阿里熊證50172，收回價250元，行使價252元，換股比率500，槓桿比率16.4倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。

阿里熊證69928，收回價270元，行使價272元，換股比率500，槓桿比率6.9倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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