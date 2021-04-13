美跨黨撐本土造「芯」　拜登強調不能坐等中國主導…

中美爭霸，美國高格調大打科技戰！白宮昨日(12日)召開的半導體執行長峰會，英特爾及三星等19家公司高層受邀出席這次會議，商議供應鏈安全。美國總統拜登更透露，當天收到美國65名參眾兩院議員聯署提出的「晶片美國製造計劃(CHIPS for America Program)」。他強調，美國應強化國內半導體產業，投資不能再等、否則中國便掌主導地位。

白宮召開半導體峰會，由白宮國安顧問Jake Sullivan、白宮經濟顧問Brian Deese及商務部長Gina Raimondo主持。美國通用汽車(General Motors)、福特汽車(Ford Motor)、汽車集團Stellantis、晶片業龍頭英特爾(Intel Corp)、南韓三星(Samsung)及台積電等18家企業高層執行長，也透過視訊參與會議。

拜登在會上表示，這次與來自世界各地科技製造業領袖齊聚，目的是要談論如何強化美國國內半導體產業，保護美國供應鏈，而他的半導體投資計劃擁有美國跨黨派強力支持。他透露，在會議當天收到來自兩黨23位參議員、42位眾議員，即65名參眾兩院員的來信，支持「晶片美國製造計劃」，信函提及中國計劃大舉重整和主導半導體供應鏈，以及注入多少資金以達成目的。他強調，中國計劃主導半導體供應鏈，美國應強化國內半導體產業，投資不能再等。

他重申，過去多次表示，中國與世界其他國家都沒在等，美國人也沒有理由再等；美國目前投資大筆資金在半導體、電池等領域，這是別人正在做的，美國也必須做。中國計劃主導半導體供應鏈，美國應強化國內半導體產業，投資不能再等。針對近期提出規模至少達2萬億美元的「美國就業計劃(American Jobs Plan)」，他表示該計劃是重振美國製造業、保護國內供應鏈工作的一部分，將恢復過去以健康方式進行研發投資，但不僅於此。

他又稱，計劃重點是要投資基礎建設，但不是20世紀的基礎建設，而是21世紀；因此不只是道路橋樑而已，也要投資供水系統、高速鐵路建設、電動車充電站，且要建立國內供應鏈，讓美國滿足迫切需求，不再需要受制於他國。

白宮發言人Jen Psaki表示，拜登決定在峰會露面的原因之一，是希望直接從企業端了解晶片短缺造成的衝擊，以及做甚麼能最有效協助他們渡過目前難關。但她指出，今天會議只是討論短期與長期解決方案的一環，她不預期會中作成任何決定，或有相關事項宣布。

● 華為批評全球晶片荒始作俑者是美國

另一方面，華為副董事長徐直軍在分析師會議上則表示，美國對中國實施的制裁是全球晶片荒的主要原因。他認為過去這兩年美國對中國科技企業實施的制裁正在損害全球半導體產業，因為美國破壞半導體產業的信賴關係。

徐提到美國對華為的制裁，衍生出來全球晶片廠大量增加庫存，特別是中國企業的恐慌性補庫存。過去有些企業是幾乎零庫存，而現在竟累積3至6個月的庫存量，在蝴蝶效應之下破壞半導體供應鏈的穩定。徐強調華為對於從實體清單中移除已不抱任何希望，現在準備好將長期處在實體清單之下營運的準備。自台積電等關鍵供應商停止供貨後，華為最受關注的焦點莫過於晶片庫存還能用多久。徐指面對消費者晶片部分仍然沒有解決方案，至於在面對企業晶片部分則暫時夠用，但也不是高枕無憂。