【瑞通推介】投資者對恒指看法分歧

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場觀望即將公布的美國通脹數據和業績消息，道指隔晚收報33,745點，跌55點或0.2%。

恒指周一(12日)曾挫逾400點，收市跌幅收窄至245點或0.9%，報28,453點，失守10天線。周二(13日)早段曾回升逾400點，逼近28,900點。恒指好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾9,200萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾3,400萬元，反映投資者預期港股調整過後將見技術反彈。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點，而熊證街貨重貨區為收回價29,200至29,299點。周一早段投資者看法分歧，好淡倉各有買盤吸納。

阿里巴巴上日最多飆9%，高見237.6元，收報232.2元，升6.5%，成交增至逾181億元，是最活躍港股。阿里被內地市場監管總局罰款逾182億元人民幣，另阿里旗下螞蟻集團再遭人民銀行等金融管理部門約談，提5大整改，其中包括螞蟻將整體申設為金融控股公司。市場繼續正面解讀，認為可消除阿里系的監管陰霾。阿里周二早段一度再漲4%，高見241元以上，突破50天線(238元)，但暫於100天線(約242.6元)遇阻。周一分別有逾2,600萬元和逾810萬元淨流出其好倉和淡倉。值得留意，阿里的引伸波幅周一向上，以其價外1成、3個月到期認購期權的引伸波幅為例，昨單日升近2.5個波幅點子，至約35%的水平，今走勢平穩。

吉利汽車周一顯著受壓，曾下瀉近8%至19元邊，收市維持7%跌幅，報19.24元，回落至10天線以下。浙江消費者權益保護委員會日前發公告指，為加強對浙江省汽車消費領域的監督，約談吉汽等13家汽車廠商。另外，據中汽協資料，首季中國品牌乘用車共銷售按年增長81.5%。吉汽周二早段先跌後回升，曾連續兩日考驗250天線(19元)均見支持，其後反彈2%，重返19.66元，向上留意周一失守的10天線(約20.1元)的阻力。周一有逾7億元北水淨賣出吉汽。輪證資金流方面，分別有逾1,200萬元和逾50萬元淨流入其好倉和淡倉。吉汽的引伸波幅周一明顯上升，以其價外1成、3個月到期認購期權的引伸波幅為例，周一單日升近4.5個波幅點子，至43%以上的水平，今回落超過1個波幅點子。

瑞聲科技發盈喜，預期首季純利5.1億至5.5億元人民幣，按年增加約9.6至10.4倍，主要由於今年第一季市場需求回復正常，配合有券商看好瑞聲在手機鏡頭和攝像頭模組領域擴張，大幅調升股份目標價，帶動瑞聲周一曾急漲逾13%，高見45.1元，收報44.9元，收復多條移動平均線。周二早段升勢持續，重返46元以上爭持，升幅逾3%，升穿250天線(45.2元)，為個半月以來首次。周一分別有逾30萬元和近150萬元淨流入其好倉和淡倉。瑞聲的引伸波幅周一明顯上升，以其價外1成、3個月到期認購期權的引伸波幅為例，周一單日升逾4個波幅點子，由約36%抽升至40%以上的水平，今回落約0.5個波幅點子。

投資者憂慮內地反壟斷調查將擴展至其他大型科企，儘管也有券商認為美團將來受到反壟斷監管處罰可能性低，美團周一仍收挫5%於298.2元，盤中曾低見292.6元，失守10天線和300元大關。周二早段於300元關好淡角力。周一有逾5億元北水淨賣出美團。輪證資金流方面，周一有逾1,500萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾2,300萬元淨流出。

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