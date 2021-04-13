【高盛推介】友邦突破100元水平　跟進高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險在上周四(8日)發力反彈6.2%後連跌兩日，當中周一(12日)收市跌約1.6%，周二(13日)早段則反彈，高開約0.8%後升幅擴大，高見100.3港元。

有券商料友邦擴張內地業務的消息預為其下一個催化劑，並料友邦今年全年新業務價值可增長30%、利潤率略改善至53%，年保費收入增長18%。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續吸納認購證，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約540萬元。牛熊證方面，則見牛證於周一獲資金轉向，錄得約100萬元資金流入，並見除了集中在86至88元收回區域的產品外，其他收回區域的產品亦見獲資金留意。

友邦購證29778，行使價110.98元，2021年6月11日到期，實際槓桿13.7倍，行使價100至115元間產品中，槓桿最高。

友邦購證28938，行使價105.1元，2021年10月25日到期，實際槓桿7.5倍，貼價、低面值。

友邦牛證57197，收回價90.88元，行使價89.88元，換股比率100，槓桿比率10.1倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

友邦沽證22043，行使價80.83元，2021年12月21日到期，實際槓桿7.1倍，價外、低街貨。

友邦熊證68359，收回價110元，行使價111元，換股比率100，槓桿比率8.3倍，近10元收回距離遠熊。

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