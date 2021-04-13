【產經直播】螞蟻完善治理 阿里有力再上？
2021年04月13日 12:11
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阿里巴巴(09988)遭天價判罰後再有新消息，旗下螞蟻集團表示，已完成整改方案的研究和制定。阿里自從螞蟻集團上市觸礁，以及被指壟斷市場後，股價一直受壓，目前事件終於獲得解決？股價有望重拾升軌？
市面上有ETF包含美股或港股上市的阿里巴巴，例如Global X 中國雲端運算ETF(02826)，投資者如何選擇好？
另外，汽車股從高位回調已一排，近日內地約談汽車企業，汽車板塊睇怕繼續要受壓？不過，有危就有機，趁低吸納車股有待下輪爆發期，又係咪明智？Global X 中國電動車及電池ETF(02845)最近資金流情況又怎樣？
Global X ETFs特約《大師開LIVE》每隔周二中午12時半直播，有Global X ETFs 銷售副總裁鍾駿和訊匯證券行政總裁沈振盈教你買賣ETF策略。
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