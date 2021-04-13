全球白手起家富豪榜出爐！中美佔比最多　Fb朱仔6連冠…

胡潤研究院發布《2021胡潤全球白手起家U40富豪榜》，列出了全球40歲或以下且白手起家的10億美元企業家，Facebook(Fb)創辦人朱克伯格，以6,530億元人民幣(下同)的財富，連續第6年成為全球排名榜首。

胡潤研究院表示，全球共找到79位40歲以下的白手起家10億美元企業家，比去年多26位，他們只來自於10個國家，比去年多一個。平均年齡36歲，比去年小1歲。總財富3.4萬億人民幣(下同)，比去年增加1.5萬億元。

以地域來看，中國和美國都增加了11人，美國以31人居全球之首，中國以30人緊隨其後，美中兩國佔全球近八成最成功U40企業家。第三名印度僅4人。

值得留意，隨着虛擬貨幣飆升惹投資者關注，財富漲幅最大的是虛擬貨幣交易平台Coinbase行政總裁、38歲的Brian Armstrong，其身家漲了10倍至750億元，排名第11位。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，疫情下年輕企業家仍然找到了機會，例如Airbnb，在全球旅遊業受到疫情如此大衝擊的背景下，3位聯合創始人的財富仍然漲了2倍。傳媒娛樂是這一屆U40企業家做得最成功的行業，其次是軟件服務和零售，這三大行業上榜人數佔整張榜單的一半。

胡潤續指，從榜單數據截止至今的兩個多月，股市總體有所下降，下跌較多的包括快手、泡泡瑪特、醫渡科技和理想汽車。另外，霧芯科技受到行業新規的影響股價有所下跌。在教育減負背景下，從事課外輔導的好未來股價也有所下滑。