全球白手起家富豪榜出爐！中美佔比最多 Fb朱仔6連冠…
2021年04月13日 12:19
東網電視更多新聞短片
朱克伯格
胡潤研究院發布《2021胡潤全球白手起家U40富豪榜》，列出了全球40歲或以下且白手起家的10億美元企業家，Facebook(Fb)創辦人朱克伯格，以6,530億元人民幣(下同)的財富，連續第6年成為全球排名榜首。
胡潤研究院表示，全球共找到79位40歲以下的白手起家10億美元企業家，比去年多26位，他們只來自於10個國家，比去年多一個。平均年齡36歲，比去年小1歲。總財富3.4萬億人民幣(下同)，比去年增加1.5萬億元。
以地域來看，中國和美國都增加了11人，美國以31人居全球之首，中國以30人緊隨其後，美中兩國佔全球近八成最成功U40企業家。第三名印度僅4人。
榜單所見，36歲的朱克伯格財富增加600億元，至6,530億元，除了是全球40歲以下白手起家首富外，在全球富豪榜中保持了前5的位置。前6名4位來自中國，抖音創始人38歲張一鳴財富增加2,500億元，相當於這一年每天增加7億元，達到3,500億元，位列世界第二。得益於快手(01024)上市，39歲的宿華和36歲的程一笑首次進入世界前5；宿華財富增至去年8倍多，以1,550億元位列第3位。程一笑財富增至去年9倍多，以1,250億元位列第4位。
值得留意，隨着虛擬貨幣飆升惹投資者關注，財富漲幅最大的是虛擬貨幣交易平台Coinbase行政總裁、38歲的Brian Armstrong，其身家漲了10倍至750億元，排名第11位。
胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，疫情下年輕企業家仍然找到了機會，例如Airbnb，在全球旅遊業受到疫情如此大衝擊的背景下，3位聯合創始人的財富仍然漲了2倍。傳媒娛樂是這一屆U40企業家做得最成功的行業，其次是軟件服務和零售，這三大行業上榜人數佔整張榜單的一半。
胡潤續指，從榜單數據截止至今的兩個多月，股市總體有所下降，下跌較多的包括快手、泡泡瑪特、醫渡科技和理想汽車。另外，霧芯科技受到行業新規的影響股價有所下跌。在教育減負背景下，從事課外輔導的好未來股價也有所下滑。