疫情加速數碼化　全球B2B電商交易量2027年料達163億元

國際速遞公司DHL發布《B2B電子商貿指南：傳統已去，數碼化降臨》白皮書，研究預測未來幾年，企業對企業(B2B)電子商貿市場將迎來強勁增長。至2025年，有8成供應商與專業買家之間的B2B銷售活動將透過數碼化渠道進行。

DHL Express行政總裁John Pearson表示，新冠肺炎疫情期間，儘管全球各地紛紛採取封城措施，但數碼化和全球貿易的發展，令全球化更能展示其抗逆能力。在有關趨勢的推動下，愈來愈多的消費者轉向網上購物，疫情更是前所未有地加速了該進程，在國際網購平台銷售商品的企業數量激增。電子商貿和環球物流是全球各地實施封城期間，保持經濟正常運行並降低疫情給廣大客戶帶來影響的關鍵。

白皮書指出，推動全球B2B電子商貿市場發展的因素，除全球化和數碼化趨勢外，以科技為主的千禧世代也開始嶄露頭角。在專業B2B採購決定中，有73%來自千禧世代。作為數碼化一代，他們在B2C領域的經驗無疑提升對B2B交易時的期望，因而推動企業提高對銷售平台等數碼化方案的投資，激發該領域的巨大增長潛力。

DHL Express亞太區行政總裁李植興稱，在中國以外的亞太地區，由於付運商更加活躍，以及每位顧客的平均消費增加21%，2020年11和12月高峰期的貨件量較去年增長17.3%，同時單單這兩個月，B2C貨件量就增加了65%，當中科技消費品和時裝的比率最高。交易量的激增進一步凸顯網上購物和跨境運輸需求的增長，因此物流供應商須保持靈活，以適應和滿足消費者需求。

此外，疫情加速數碼化的發展，到2027年，全球B2B電子商貿交易量預計將達到20.9萬億美元(約163億港元)。