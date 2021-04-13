日本旅遊業受疫情重創　中資乘機入場高價收購酒店…

新型肺炎疫情打擊全球，日本旅遊業受重創，許多酒店面臨經營危機。日本媒體報道，來自中國的投資者正對陷入困境的日本酒店感到興趣。根據日本酒店旅館經營研究所資料，中國投資者諮詢收購的項目在今年2月來到240宗，是去年同期的2.4倍之多，而中國人給出的收購價，更比日本當地業者的收購價高出許多。

日媒報道，中國投資者對日本酒店非常關注，從2月下旬開始，來自中國人的諮詢愈來愈多，以中國客戶為主力的日本不動產交易商「東寧地產」透露，許多客戶都在問，酒店價格降了嗎？現在是購買時機嗎？有推薦的地方嗎？詢問相當熱絡。東寧地產社長永田林透露，有6成左右是投機目的的投資，因為買家認為日本也開始接種疫苗，長期來看，不動產價格會保持穩定。

報道引述在佐賀縣嬉野溫泉經營大型酒店的社長透露，仲介給出的中國投資者報價是10多億日圓，這個價格比日本國內業者在疫情前的報價高出約60%。報道指該酒店最快會在今年5月前出售，將改建成面向中國遊客的酒店。

日本酒店旅館經營研究所資料，中國投資者諮詢收購的項目在今年1月來到260件，創2018年12月以來新高，2月也有240宗。雖然只是諮詢，且因為疫情影響不能到日本實地考察，實際完成的交易還沒有很多，但許多人對於疫情結束後，大量的訪日旅客需求感到期待。

報道認為，對於因疫情陷入困境的日本酒店、旅店來説，收購價格高於日本企業的中國資金，相當具有吸引力。但另一方面也存在擔憂，有觀點認為，因為會增加可應對中文的員工，為了控制人事成本，之前的員工有可能會被解僱，另外中國遊客多是跟團，地區的商業街很難受益。