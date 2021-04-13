重金谷經濟　美國3月預算赤字狂飆至逾5.1萬億

美國財政部公布，在政府發放新一輪紓困金支票以助解民困的同時，3月聯邦預算赤字較去年同期擴大454%增至6,600億美元(約5.14萬億港元)。

美國財政部數據顯示，3月收入增長13%至2,680億美元，推動經濟刺激的同時，支出增長161%，達9,270億美元，令3月的預算缺口擴大到6,600億美元。

今年3月的預算赤字是歷年同期新高，同時也是美國史上單月第3高，僅次於去年6月的8,640億美元，以及去年4月的7,380億美元。

在2021年財政年度前6個月，預算赤字擴大130%，達創紀錄的1.706萬億美元，前1年同期為7,430億美元。

美國政府激增的支出提供了緩衝，令經濟免於受到疫情的破壞，同時稅賦收入疲軟也造成赤字擴大，赤字佔經濟的比重也攀升至二戰結束以來最高。

財政部表示，3月政府收入增加，主要來源是個人稅收的增長，可見整體就業情況改善。支出的增長主因則是，政府在3月發放總額達3,390億美元的刺激支票。官員補充，拜登1.9兆美元的紓困計劃將在未來幾個月陸續推出，政府支出預估將持續增長。