耀才證券葉茂林預警「灰天鵝」或來襲　籲政府減稅

他勸喻特區政府是時候「瞓醒」，促請港府把薪俸稅和利得稅稅率減至10至12%，讓人才和資金回流香港，「灰天鵝」才會變回「白天鵝」。

若然不減稅，他認為香港樓市今年也「冇運行」，寫字樓「有排捱」，舖市要等多1年待旅客重臨才有起色，只有住宅可能還有輕微升幅。

惟他表示，香港8月提高股票印花稅稅率後，不會減低市場投資意欲或港股交投。而受惠陸續有中概股回流香港掛牌，預期今年底時，港股每日成交額或會增至2,000億至3,000億港元，恒指有望高見32,000點，新股集資金額有力挑戰全球第一，但前提是港府應該聽取他的減稅建議，留住資金和人才。

談及公司未來發展，他指網上交易是大趨勢，在內地再開實體店犯本兼作用不大，會投放更多資源在電子渠道交易上，如該公司近日推出「24小時eDDA直接付款」 服務，客戶可24小時存款及買賣。