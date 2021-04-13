耀才證券葉茂林預警「灰天鵝」或來襲 籲政府減稅
2021年04月13日 13:26
東網電視更多新聞短片
葉茂林透露自己持有很多阿里巴巴股份。
耀才證券(01428)剛發布盈喜，主席葉茂林稱，上年度有賴各界支持，但提醒今年香港或面對「灰天鵝」來襲，因美國政府帶頭離間其他國家與中國政府不和，唱衰中港，令人才和外資企業離開香港。
他勸喻特區政府是時候「瞓醒」，促請港府把薪俸稅和利得稅稅率減至10至12%，讓人才和資金回流香港，「灰天鵝」才會變回「白天鵝」。
若然不減稅，他認為香港樓市今年也「冇運行」，寫字樓「有排捱」，舖市要等多1年待旅客重臨才有起色，只有住宅可能還有輕微升幅。
惟他表示，香港8月提高股票印花稅稅率後，不會減低市場投資意欲或港股交投。而受惠陸續有中概股回流香港掛牌，預期今年底時，港股每日成交額或會增至2,000億至3,000億港元，恒指有望高見32,000點，新股集資金額有力挑戰全球第一，但前提是港府應該聽取他的減稅建議，留住資金和人才。
談及公司未來發展，他指網上交易是大趨勢，在內地再開實體店犯本兼作用不大，會投放更多資源在電子渠道交易上，如該公司近日推出「24小時eDDA直接付款」 服務，客戶可24小時存款及買賣。
個人投資方面，他透露自己持有很多阿里巴巴(09988)股份，是唯一一隻長遠看好的大型新經濟股，取其估值和走勢最為落後。