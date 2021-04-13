中國召開互聯網平台企業行政指導會　要求1個月內全面自查

中國市場監管總局會同中央網信辦、稅務總局召開互聯網平台企業行政指導會，會議要求充分發揮阿里案警示作用，明確提出互聯網平台企業要知敬畏守規矩，限期全面整改問題，建立平台經濟新秩序。

會議要求，各平台企業要在1個月內全面自檢自查，逐項徹底整改，並向社會公開《依法合規經營承諾》，接受社會監督。市場監管部門將組織對平台整改情況進行跟蹤檢查，整改期後再有發現平台企業強迫實施「二選一」等違法行為，一律依法從重從嚴處罰。

會議強調，政策底線不可逾越，法律紅線不可觸碰。加強對平台企業違法違規行為的規範治理，並不意味着國家支持和​​鼓勵平台經濟的態度有所改變，而是要堅持「兩個毫不動搖」，尊重平台經濟發展規律，進一步發揮平台經濟的重要作用，建立公平競爭、創新發展、開放共享、安全和諧的平台經濟新秩序，推動實現平台企業更加充滿活力、線上消費更加便捷優質，平台經濟更加繁榮有序。