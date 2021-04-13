世邦魏理仕︰寫字樓及舖位高空置率　租金續承壓

陳錦平（右一）、馮慧詩（左三）、溫運強（左一）

世邦魏理仕香港研究部主管陳錦平表示，香港經濟於今年首季回穩，但商業市場表現仍未算很強，預計需求會逐步上升，惟寫字樓及舖位空置率高企令租金受壓。

上季甲級寫字樓新租賃活動好轉，按季上升26.8%，涉及樓面面積約84萬方呎，不過期內仍錄28.9萬方呎負吸納量，較去第四季惡化，並連續6個季度出現負數。而今年第一季甲廈空置率，按月上升約0.4個百分點至10.3%，總空置樓面已接近追平2019年第四季的840萬方呎歷史高位。

該行香港顧問及交易服務 辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩稱，雖然小型寫字樓租務需求帶動市場氣氛逐步改善，惟空置率問題仍對租金構成壓力，最近有不少外資銀行縮減規模，相信相關退租情況仍會持續。她指出，整體甲廈租金於第一季下跌約3.3%，預計今年全年累跌約5%至10%。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務商舖部資深董事溫運強表示，隨着限制社交措施寬，第1季零售市況有所改善，加上舖租已較高位大幅回落4成，部分零售商趁低吸納物色舖位，其中休閒時裝、電子產品、銀行、家居用品及教育構機較積極。

原先預期農曆新年後空置舖位會明顯增加，但情況並沒有想像中嚴重，隨着部分短租舖位結業，上季核心區舖空置率，按季上升約2.1個百分點至17.8%，租金走勢則見平穩。

他續稱，現時舖位市場最壞情況已過，疫苗及消費券等因素有均有利市場，預期舖位空置率直到今年中仍會較為平穩，到第四季會有機會回落，租金亦料於年底輕微反彈約2%至3%。