股市崩盤點算好？專家醒你4大應對錦囊！

全球股市泡沫示警愈來愈多，印度金融評論家Sneha Kulkarni近表示，如果股市真的崩盤，投資者應注意4個重點。

Kulkarni接受外媒訪問時表示，股市是經濟狀況的映射，是對一個國家的經濟現況最真實的描繪，當股市崩盤時，會是突然的、迅速的、糟糕的，一旦股市崩盤，外行人會感到恐慌，但會是投資者在自己鍾愛的股票特價時買進的好時機。

首先，當股市崩盤時，投資者首先不要拋售股票，因為股市不可能無限期地上升，崩盤是過程中不可避免的一部分。

其次，可考慮多買一些股票。在股市崩盤之際，股票開始「大特價」，這時買進更多股票將能從中獲利，而定期買進會是個好主意，因為人們永遠不知道底部在哪裏。

第三，在重新平衡投資組合時，要有長遠考慮。他指出，如果有必要，在改變投資組合後，應堅守長期投資目標，擁有平衡的增長股和穩定股組合，應會讓投資者受益，而不應只在股市投資，應確保投資組合多元化，擁有各式各樣的資產類別。

最後，應避免把錢用於定存、債券。他認為，不應該以犧牲整體資產配置為代價，把資金投入到這些較長期投資之中。總括而言，股市崩盤和修正通常只是暫時的，不要根據當下市場情況妄下投資決策，因為股市的未來走勢可能完全不同。