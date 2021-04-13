美團收市挫逾7%　因為CCASS顯示主要股東有新部署？

目前除創辦人王興外，騰訊和紅杉資本均為美團主要股東，持股量超過5%。

有市場消息指，美團正部署配股約10億美元，不排除有主要股東將貨轉倉，係為融資計劃鋪路。另有分析估計，見到同業阿里被判罰後，也許騰訊都預知罰單不遠矣，故率先安排融資，或準備在市場減持美團，惟此乃市場揣測，騰訊並未曾作出相關的評論。更大可能的，也許會是紅杉資本欲減持美團，因其減持美團股份已有前科，由於持股帳面利潤甚豐，減持鎖定利潤亦不足奇。惟到底是誰在作套現部署，股民就要拭目以待了！

美團今午(13日)股價跌幅擴大，最多跌逾8%，低見274.2元；收市跌7.44%，報276元，單日市值蒸發逾1,300億元。