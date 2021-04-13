美債息曾升抵1.7厘 比特幣再創新高

美國10年期債息升至1.7厘，4月6日以來首次，最新報1.695厘；美匯指數報92.18；港匯處7.7735；離岸人民幣(CNH)報6.5531；美元兌日圓報109.36；歐元企1.1899，英鎊處1.3753。金價報1,728美元。油價上揚，布油報63.4美元，紐油報59.72美元。比特幣突破6.25萬美元，再創新高。道指期貨升28點。

●市後關注點

-20:30 美國3月消費物價指數

-傳攜程定價268元，較美股收市價折讓2%。

—美團收市挫逾7% 因為CCASS顯示主要股東有新部署？

-中國首季出口按年增長38%，中美進出口升61%。

●疫情加速數碼化，全球B2B電商交易量2027年料達163億元。

●全球白手起家富豪榜出爐！中美佔比最多，Fb朱仔6年冠...

●港交所委任交易後業務變革管理主管。

●美跨黨撐本土造「芯」，拜登強調不能坐等中國主導…

●澳洲3月NAB商業信心指數回軟，景氣指數則續創新高。

●美國參議員提法案阻止大型科技公司進行任何併購。

●高盛指若落實加企業稅至28%，美股估值將受壓。

●首季海南自由貿易港免稅品進口增1.6倍。

●東航參與法荷航集團10億歐元增發融資計劃。

●政府出手！加拿大航空獲最多59億加元援助紓困。

●Game Stop傳將裁現任CEO，加速轉型電商。

●白宮半導體峰會：台積電指有信心美國5納米新廠成功。

●3月日本工具機訂單額創近兩年最佳表現。

●淡馬錫與貝萊德設新基金，投資減碳排放公司。

●英特爾CEO：最快半年內生產車用晶片，盼美產晶片增至1/3。

●加快減碳！法國擬取消火車2.5小時內能到的短程航線。

●美國加州太平洋影院永久關閉旗下2品牌影院。

●全球第四大交易所示警，各國恐出手打擊虛擬貨幣。

●IMF擬今夏增發特別提款權促進全球復甦。

●重金谷經濟，美國3月預算赤字狂飆至逾5.1萬億。

●日本旅遊業受疫情重創，中資乘機入場高價收購酒店...

●日本央行：日圓弱有助提升企業海外賺取利潤價值。

●聯想賀志強：5年戰投160家企業收益超過5億美金。

●傳騰訊本周將定價發行40億美元美元債券。

●大摩料阿里巴巴60日內股價將上升，籲「增持」。

●美聯儲鮑威爾警告：網攻威脅比2008年金融危機更甚…

●世邦魏理仕︰寫字樓及舖位高空置率，租金續承壓。