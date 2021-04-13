散戶撐唔住！美股創新高後見大跌信號？

周一(12日)，美股由歷史高位回落，上周升勢最凌厲的郵輪股下跌，反映經濟復甦的不確定性。摩根士丹利分析師表示，美股雖然創新高，但是小型股和經濟周期股表現分歧，或反映經濟重啟比想像中不容易。

郵輪股如嘉年華郵輪(CCL-US)、皇家加勒比海郵輪(RCL-US)及挪威郵輪(NCLH-US)跌幅3%至5%。而反映小型股表現的羅素2000周一持平，該指數在疫情期間幾乎倍升，但自3月中旬見高位後，至今下跌逾5%。

大摩分析師Michael Wilson指，不久前小型股及經濟周期股仍表現突出，因為投資者押注美國即將迎來經濟復甦，但目前投資者開始意識到實際執行的風險。

Wilson四周前已經開始調低小型股的投資建議評級，他說羅素2000指數的市盈率達到 32.5倍，顯示小型股太貴，易受利率上升影響，甚至淪為供給短缺和成本上升的受害者。他把非民生必須消費品類股的評等降為「減持」，民生必須品類股升為「中立」，原因是前者為經濟復甦初期的贏家，但美國經濟可能比以往更快由復甦周期的初始階段發展為中期，後者可以作為降低投資組合風險的工具。

Wilson指，企業正感受到供給緊張，由原物料、物流到勞動力皆是，未來幾周隨企業第1 季業績陸續出爐，將聽到更多壞消息。美企業績季本周開始，由摩根大通、富國銀行和高盛三家銀行揭開序幕，而加密貨幣交易所Coinbase也將在那斯達克上市。

專業投資者正在減倉，且支撐美股上升的散戶近排亦沒有早前活躍，意味着美股升勢可能難以支撐。至少兩家線上券商透露，日均交易量由今年稍早的高位顯著下跌，券商網站的流量和股民停留時間都向下。

Pacific Life Fund Advisors資產配置主管Max Gokhman指，散戶是否繼續於股市扮演重要角色，將取決於股市大幅回調時，散戶行為會發生甚麼變化。