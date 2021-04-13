調查：近80%退休人士由家人供養　月均支出1.15萬元

香港財務策劃師學會表示，近80%的退休人士正接受家人供養，其33.5%的退休生活開支由家人承擔，而年金及退休產品等被動收入佔開支來源不足3成。學會亦指，僅14%受訪者對退休後的財政狀況感到滿意和安全。

該學會公布港人退休後真實開支的調查結果，調查訪問了302名此前平均月收入為18,000元的已退休人士。結果顯示，由於疫情期間旅行和外出就餐支出大幅降低，退休人士實際每月平均支出為11,500元。當中，除接受家人資助外，31.8%生活開支來自於以往的儲蓄及資產，另外28%支出則來自被動收入及年金。

退休生活理應活得舒適自在，然而調查發現，45%的已退休人士對其財政穩健狀況感到警惕，信心不大。值得留意的是，日本社會的「銀髮族照顧更老的銀髮族」現象在香港亦存在，13%的退休人士表示仍需供養他人，主要為父母或配偶的父母，為其財政加添壓力。

該學會發現，逾70%受訪者會選擇「問人」(家人或朋友)獲取理財資訊，數字比例遠拋離理財從業員、傳媒、銀行等渠道。主席李澄幸建議，港人需拓寬獲取財務資訊的渠道，尋找專業人士意見。

他續指，在退休人士的收入途徑以應付支出中，年金提供的收入只佔1.3%，其滲透率很低，反映精明使用已累積資源為比較容易忽略的環節，故應加強港人在提領方面的教育。他亦建議，政府可考慮進一步提高「扣稅」誘因，例如把強積金和扣稅年金分開計算。