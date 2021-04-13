劉長樂創立！鳳凰衛視旗下金融平台「爆煲」　受害人續追究

總部位於香港的鳳凰衛視今年2月25日傳出人事大地震，據稱或與鳳凰金融的「P2P借貸」爆煲有關。內地媒體當日引述鳳凰衛視一份內部通告指，中央電視台副台長孫玉勝已獲任命為鳳凰衛視常務副總裁，向行政總裁負責。報道稱，此舉或為孫未來出任行政總裁鋪路。翌日公司於港交所發公告，宣布始創人劉長樂即日起卸任行政總裁，但留任董事會主席及執行董事職務，並由徐威接任行政總裁，為期3年。

鳳凰衛視股價周二(13日)逆市挫逾1.3%，收報0.74元。自2月25日傳出人事地震至今，股價累計下挫33.92%，市值合共蒸發18.97億元。

據報，去年9月突然停止網貸業務的鳳凰金融，同時停止所有出借用戶的本息回款，逾7萬名受害人出借的約96億元人民幣(約117.3億港元)「血本無歸」。事件至今仍在發酵，有網上消息指，大批受害人在今年2月發出懇求書，籲劉長樂出面解決事件。

回顧鳳凰金融去年10月曾發表聲明，指停止網貸業務是因為「部分產品出現回款不及時的現象」，又強調將「最大程度保護出借用戶權益」，並制訂退出管道，協助出借用戶展開退出工作。

到了今年1月15日，鳳凰金融推出3個「出借人應急提前退出通道」，但有受害人批評，3個方法均有一定困難，例如專線電話打不通或無人接，出借用戶試圖七折出售債權卻無人購買等。有受害人指，曾與平台負責人多次交涉，甚至圍堵鳳凰衛視分別位於北京和海口的辦公大樓，仍遲遲未看到還款方案。

內地近日亦出現多篇自稱受害人的文章，要求涉事公司和人士賠款及道歉，不排除日後相關行動可能升級。