美國疫苗接種再現波折　道指早段跌122點

美國衞生機構建議停用強生疫苗，美股周二(13日)早段個別發展，道指跌122點，至33,623點；標指跌1點，至4,126點；以科技股為主的納指則升86點，至13,936點。

摩根士丹利股票策略員威爾遜表示，通常於經濟復甦期表現較佳的小型股和周期性股份近期表現疲弱，可能顯示經濟重啟比想像中更不容易。反映小型股表現的羅素2000指數周一持平，但自3月中高位以來累跌近5%，相比之下，該指數在疫情期間幾乎翻了一倍。

威爾遜表示，不久前，小型股和周期性股份仍表現突出，主要因為投資者押注美國經濟重啟，但如今投資者開始意識到實際執行的風險，企業正承受供應緊張，從原材料、物流到勞動力皆然，隨着企業公布首季業績，可能會聽到更多壞消息。

美國衞生機構建議停用強生疫苗，強生股價早段跌2.2%至157.94美元。

美國航空預警首季虧損最多28億美元，股價早段跌2.7%至22.29美元。

傳視像遊戲零售商GameStop(GME)尋求撤換行政總裁，以加快轉型至電子商貿，GME股價早段跌3.6%至136美元。