鰂魚涌太古城兩房單位　只肯微減10萬元

二手業主議幅收窄，鰂魚涌太古城兩房單位，只微減10萬元後，即以1,150萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●4月份鰂魚涌太古城錄約11宗買賣，其中鳳山閣中層H室兩房戶，實用面積約530方呎，開價約1,160萬元，輕微議價後以1,150萬元成交，實用呎價約21,698元。原業主於1990年10月以約109.5萬元購入，物業升值約9.5倍。

●北角海景台3日連錄兩宗買賣，包括一個低層B室單位，實用面積約920方呎，套三房間隔，以1,998萬元連雙車位易手，實用呎價約21,717元。新買家見單位較市價低，無樓睇下仍入市。

●小西灣藍灣半島3座中層E室兩房戶，實用面積約436方呎，望市景及山景，獲外區買家以828萬元承接，實用呎價約18,991元。

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九龍區

●長沙灣昇悅居5座低層B室，實用面積約517方呎，兩房間隔，睇樓一個月的同屋苑租客，最終以903.8萬元購入，實用呎價約17,482元。屋苑本月累錄約4宗買賣，現時約有30個放盤，入場費由850萬元起。

●何文田嘉道理道雙號洋房，實用面積逾4,300方呎，另連逾千方呎花園，市傳以月租30萬元租出，料挑戰區內新指標，實用呎租約68元。

●將軍澳MONTEREY第2座低層E室，實用面積344方呎，一房間隔，以790萬元成交，實用呎價約22,965元，料創屋苑二手呎價新高。

●將軍澳富麗花園2座低層B室，望園景，三房改兩房間隔，實用面積約420方呎，以約725萬元放盤約半年，區內首置客睇樓一次，即以約700萬元入市，實用呎價約16,667元。

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新界區

●荃灣皇璧中層C室複式戶，實用面積約2,561方呎，四房四套連工人套房間隔，連雙車位，放盤約兩個月，近日以4,350萬元沽出，實用呎價約16,986元。原業主持貨逾5年，物業升值約4%。

●4月份元朗錄約110宗二手買賣，成交包括四季名園雙號屋，實用面積約930方呎，套三房設計，叫價約1,280萬元放售，區內用家議價後以1,218萬元買入，實用呎價約13,097元。

●大埔菁泉雅居B座高層A室三房戶，實用面積約652方呎，開價880萬元，放盤一日，即獲多組買家洽購，最終加價3萬元以883萬元售出，實用呎價約13,543元。