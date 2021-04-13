拜登棄打匯率戰　冀重塑「美國芯」制華

現時全球晶片短缺問題嚴重，產能嚴重向亞洲傾斜，其中台灣與南韓更包辦70%以上，單是台積電一家公司的份額就高達54%，引發歐美發達國家的反思。一上台便急急推翻前朝政策的美國總統拜登周一也召開半導體峰會，強調美國要奪回半導體的主導權，可是有分析對其鴻圖大計潑冷水，稱台廠擁有的技術優勢，非一朝一夕能追過。

為強化美國半導體科技供應鏈，白宮周一召開網上峰會，由白宮經濟顧問、國家安全顧問及商務部長主持，並邀請台灣的台積電、南韓的三星電子、以美國的英特爾(Intel)為首的多家半導體龍頭，以及美國通用汽車(GM)、福特汽車等國內外合共18家公司的掌門人參與。

拜登在峰會上表示，面對中國計劃主導半導體供應鏈，美國應強化國內半導體產業，投資不能再等，「這是別人都在做的，我們也必須做」。美國已將半導體產業列為重要基礎建設計劃，且有500億美元預算，冀解決產能過度依賴亞洲，同時牽制內地半導體發展步伐。

拜登指出，半導體投資獲美國跨黨派強力支持，收到來自兩黨23位參議員、42位眾議員來信，支持「晶片美國製造」(Chips for America)計劃。拜登呼籲國會通過計劃，另外再投資500億美元，在商務部下成立新辦公室，監控國內產業生產能力與資金投資。

對於美國晶片發展，英特爾行政總裁蓋爾辛格稱，希望美國奪回三分之一的晶片產能，重返競爭行列，而目前美國僅佔全球生產量的12%。他曾表示，晶片生產集中於亞洲，對全球企業來說都不是好事。

親自出席峰會的台積電董事長劉德音表示，有信心其於亞利桑那州的5納米製程新廠能在美國跨黨派合作下取得成功，言下之意似乎無懼英特爾威脅「搶食」。

事實上，英特爾今年3月初宣布斥資200億美元在亞利桑拿州建立新半導體工廠，並打算開展代工業務，未來將一條龍包辨設計、製造及代工。蓋爾辛格表示，英特爾會於6至9個月內開始生產車用晶片，解決美國車廠晶片短缺問題。惟遠水不能救近火，三菱汽車周一宣布，因晶片短缺，日本和泰國的3家工廠將於4月共計減產7,500輛，其發言人更指出，正檢討5月會否進一步減產。

中信里昂分析師對美大潑冷水，認為美國科技公司短期內難以減低對台廠的依賴，因台灣晶片生產技術領先於國際對手。蘋果公司(Apple Inc.)、亞馬遜及高通等巨企，有90%的晶片生產仍依賴台灣的代工廠。晶片開發需要一段長時間，這些公司期望晶片供應多元化，惟短期內難以達成。

而對於晶片荒，華為亦有「妙論」，其副董事長徐直軍周一表示，美國對中國科企實施的制裁是全球晶片荒的主要原因。制裁使全球晶片廠大量囤積晶片，特別是中國企業的恐慌性補庫存，破壞半導體供應鏈的穩定。

至於華為晶片庫存倘若告急，徐直軍直指，作全球第三的半導體買家，總有企業願意供應予華為。他強調，華為對於從實體清單中移除早已不抱任何希望，準備好長期處在實體清單之下營運。

【傳美不打匯率戰 人民幣上揚】

中美金融戰已逐漸轉向「數碼貨幣」層面，打傳統匯率戰的意義已不大，市傳本周美方不會將中國列入匯率操縱國。有分析指，貨幣問題不再是牽動中美關係的核心，受消息帶動，反映內地市場的在岸人民幣周二(13日)升穿6.55關，曾高見6.5453兌每美元；每百港元兌約83.9元人民幣。

美國財長耶倫將於本周發表上任後首份半年度匯率政策報告，外媒引述消息人士稱，華府不打算將中國標籤為匯率操縱國，耶倫團隊更會討論調整匯率操縱門檻的可能性，若降門檻，相關需要審查的國家數量會減少近半。惟財政部官員擔心，中國正通過國有銀行的活動來掩蓋對匯率的干預。

美國對上一次將中國列為匯率操縱國為2019年8月，成為中美貿易談判的籌碼，僅5個月後便解除有關認定。到2020年底，財政部在匯率報告中將中國重新列入觀察名單。

至於美國此舉對人民幣的影響，市場各有説法。有分析指，消息僅能為人民幣帶來短暫支持，中國資金流動放緩、中美息差收窄等仍繼續拖累人民幣。法國巴黎銀行則認為，事件反映中美互動愈趨理性，且愈來愈符合市場規則，短期內有利人民幣。

從宏觀層面而言，渣打銀行大中華區高級經濟師劉健恆稱，環球處於量化寬鬆、資金過分充裕，加上較傾向流入高增長及高回報市場，均利好人民幣，預料兌每美元年中或升至6.3水平，年底則回落到6.4至6.5，即每百港元兌人民幣處於82至83水平。

市場憂慮人民銀行貨幣政策急轉彎，將影響中國金融市場運行。人行貨幣政策委員會委員王一鳴大派定心丸，指貨幣政策要保持流動性合理充裕，既要避免信用收縮，亦要避免通脹預期強化。同時會加強觀察美國聯儲局貨幣政策可能出現的調整，中國需做好預案及跨周期平衡，惟預計短期內政策轉向的可能性不大。

在岸人民幣周二(13日)收升27點子，至6.5487，創近一周新高；反映國際市場的離岸價曾高見6.5461。至於反映官方意願的人民幣中間價則上調124點子，至6.5454。