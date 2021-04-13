皇冠交易恐生變　黑石隨時退出

澳洲富豪帕克（James Packer）旗下皇冠度假集團（Crown Resorts）負面消息纏身，公司上月尾雖然獲美國私募基金黑石集團（Blackstone Group）出價62億美元（約483.6億港元）提出全面收購，但當時已有券商指出價過高或難成事。殊不知不足一個月，黑石主動修訂更嚴厲的收購條款，要求皇冠3張處於被褫奪邊緣的賭牌一張都不能少，否則不會完成交易。

黑石預期可在今年第三季收到澳洲3個省監管當局的誠信批准，准許全購皇冠的股份。不過，皇冠於上市公司的公告內坦承，無法保證上述交易一定會發生，須視乎賭場執照會被注銷與否。

皇冠的監管風波源於2016年時，有多名員工在中國內地涉嫌招攬賭客而被捕，其後這些員工被定罪；2019年又被澳洲多家媒體踢爆，指有犯罪集團在皇冠的多家賭場洗錢、公司聘用的俗稱疊碼仔或涉嫌販毒。

事件迄今已發展成公司未能按計劃於去年12月啟動其悉尼賭牌去營運當地新賭場。雖然公司多名高層相繼辭任，但維多利亞省和西澳省監管當局先後成立皇家委員會，去分別調查皇冠是否適合繼續持有墨爾本和珀斯的賭牌。

皇冠周二(13日)指出，如果任何一地的皇家委員會專員，和任何其他監管單位的人員建議取消或暫停皇冠的賭場執照，都可能構成黑石退出交易的理由。